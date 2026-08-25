Operación Imperio Ámsterdam: continúa formalización de imputados por presunto tráfico de drogas

Durante la mañana de este martes en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, continuó la formalización de los imputados detenidos en el marco de la operación Imperio Ámsterdam.

Durante la jornada de este martes continúa con su exposición la Fiscalía, para luego continuar en los próximos días con el argumento de las defensas, y la decisión del tribunal.

El pasado 13 de agosto se llevó a cabo el operativo en el cual fueron detenidas 72 personas en el marco de la investigación que apunta a una organización que usó la red de dispensarios de marihuana medicinal para cultivar y distribuir droga a lo largo del país.

Cabe recordar que el pasado jueves el 4° Juzgado de Garantía de Santiago impuso la medida cautelar de arresto domiciliario total a Mathiuws Van Eijck Edwards y Raúl Bravo, además de arraigo nacional y prohibición de de comunicación con los coimputados.

Por otro lado, Eduardo Gendelman quedó con arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los coimputados.

Previamente el 19 de agosto, el tribunal dispuso de medidas cautelares para otros 19 imputados del caso.