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    “Yo firmé y me hago responsable de todas las críticas”: Arrau sale al paso de reparos a la reforma de seguridad

    Tanto desde la oposición como desde el oficialismo han surgido reparos respecto de la elaboración de la reforma. “Hay falta de rigurosidad técnica de algunos equipos”, acusó, por ejemplo, el senador Andrés Longton (RN).

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Posterior a la entrega de 26 vehículos a la Policía de Investigaciones (PDI), el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, respondió a las críticas que han surgido en contra de la reforma constitucional de seguridad que impulsa el gobierno.

    Y es que son varias las voces que han manifestado sus reparos a la iniciativa del Ejecutivo, algunas apuntando a que hay equivocaciones en la elaboración del texto.

    Por ejemplo, el senador del PPD Pedro Araya sostuvo esta jornada en radio Agricultura que “hay algún asesor del Presidente, probablemente del Segundo Piso, que utilizó un chatbot de inteligencia artificial, que probablemente era la versión gratuita, y lo que hizo fue tomar distintas legislaciones de países”.

    PEDRO RODRIGUEZ

    “Es un trabajo poco serio y es muy curioso porque todavía no logramos saber quién es el redactor del proyecto, lo tienen guardado bajo siete llaves, nadie a querido reconocer la autoría, por más que hemos emplazado al gobierno”, lanzó.

    En tanto, desde la vereda oficialista, el senador Andrés Longton (RN) acusó que “hay falta de rigurosidad técnica de algunos equipos y fortaleza de la parte política y falta de especialistas en determinadas áreas”.

    “Me parece que a veces hay un exceso de juventud e inexperiencia en algunos equipos”, dijo.

    PEDRO RODRIGUEZ

    Ante los comentarios de este tenor, el ministro contestó: “Esta reforma tiene la firma del ministro quien le habla, quien es responsable de las políticas de seguridad de este gobierno, y, por tanto, yo soy el responsable de ese proyecto de ley”.

    Yo firmé y me hago responsable de todas las críticas, y por eso hemos estado conversando con los parlamentarios, viendo, efectivamente, las críticas, las sugerencias de mejora, para ver cómo podemos avanzar en este proyecto, el cual es parte de una cartera muy potente, donde hay otros (proyectos) que tienen mayor nivel de urgencia, y este también es importante sacarlo adelante”, reforzó.

    Más sobre:Martín ArrauSeguridadReforma

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