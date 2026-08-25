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    US$ 35 millones en traspasos, 12 títulos y una deuda internacional: zoom a los 16 años de José María Buljubasich en la UC

    El exarquero llegó en 2010 como gerente deportivo de la UC. Durante su gestión, los cruzados lograron históricos resultados y millonarios ingresos.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    José María Buljubasich fue parte de la etapa más exitosa en la historia de la UC.

    El 7 de julio de 2010, José María Buljubasich fue anunciado como nuevo gerente deportivo de Universidad Católica. El Tati asumió oficialmente el 1 de septiembre, en reemplazo de Felipe Achondo, y tres meses después levantó su primera copa, luego de que los cruzados ganaran el Torneo Nacional.

    Al año siguiente, los estudiantiles se encaminaban a las rondas finales de la Copa Libertadores y a un inédito bicampeonato. Sin embargo, ambos objetivos se perdieron de manera dolorosa. En la arena internacional, quedaron eliminados contra Peñarol en la ronda de los ocho mejores y en el Apertura cayeron increíblemente frente a la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli.

    Después, vino una etapa compleja, pues ese fracaso derivó en la salida de Juan Antonio Pizzi y de varias figuras, lo que obligó al club a replantearse varias situaciones. Sin embargo, se apostó por la continuidad del exarquero. La Copa Chile 2011 fue un pequeño consuelo a una amarga temporada.

    Después llegaron los subcampeonatos del Transición 2013, Apertura 2013, Clausura 2014 y Apertura 2015, golpes duros para una institución que no lograba volver a levantar la máxima corona del país. Años después, el propio Buljubasich confesó en varias entrevistas que presentó su renuncia para descomprimir el ambiente, pero esta no fue aceptada.

    La redención del exarquero vendría con la llegada de Mario Salas y el regreso de José Pedro Fuenzalida. Los cruzados lograron por fin el título del Clausura 2016. Y no solo eso, alcanzaron el esquivo bicampeonato en el certamen siguiente, el Apertura de ese mismo año, además de sumar una Supercopa.

    Después de un par de temporadas de sequía, Universidad Católica viviría la etapa más gloriosa de su historia, transformándose en el primer tetracampeón en torneos largos del fútbol chileno. Un logro que además tiene la particularidad de haberse conseguido con cuatro entrenadores diferentes: Beñat San José (2018), Gustavo Quinteros (2019), Ariel Holan (2020) y Cristian Paulucci (2021). Además, sumó a su vitrina la Supercopa en 2019, 2020 y 2021.

    Asimismo, durante su periodo se concretaron numerosas ventas de figuras como Guillermo Maripán, Nicolás Castillo, Enzo Roco, Marcelino Núñez, Gary Medel, Alexander Aravena y Gonzalo Tapia, Felipe Gutiérrez, Erick Pulgar, Valber Huerta, Benjamín Kuscevic, Jeisson Vargas, Diego Valencia, Lucas Pratto, César Pinares y Francisco Silva, la mayoría de ellos canteranos, cuyas transferencias le permitieron a la institución recaudar más de US$ 35 millones, sin contar los ingresos posteriores por futuras ventas.

    Quizás la mayor deuda de la gestión del Tati estuvo en el campo internacional, donde los universitarios cumplieron como mejor actuación los octavos final de la Copa Libertadores en 2021 y 2026. Mientras que en la Copa Sudamericana, sus resultados más destacados fueron las semifinales en la edición de 2012 y los cuartos de final en 2020.

    Llegada de Claro y fin de una era

    Los últimos años del Buljubasich estuvieron marcados por la dualidad entre la construcción del modernísimo Claro Arena y el limitado presupuesto para fichar a grandes figuras. En ese sentido, esto último repercutió en los resultados en los recientes torneos nacionales, donde lo más destacado se dio el año pasado con la obtención del subcampeonato y el consiguiente Chile 2 para la Copa Libertadores 2026.

    Justamente este último certamen continental dejó un sabor muy agridulce en el paladar del hincha de la Franja. Por una parte, de la mano de Daniel Garnero el equipo ganó uno de los grupos más duros de la Copa, con Cruzeiro, Barcelona de Guayaquil y Boca Juniors, y consiguió una histórica victoria en La Bombonera para meterse entre los 16 mejores. Sin embargo, las numerosas bajas y la nula llegada de refuerzos para los octavos de final, conspiró para que los estudiantiles pudieran seguir avanzando.

    El ambiente quedó revuelto y tras sobrevivir a las presidencias de Jaime Estévez, Luis Larraín y Juan Tagle, bajo el mandato de Matías Claro la histórica era de José María Buljubasich llegó a su fin tras 16 años, siete títulos nacionales, cuatro Supercopas y una Copa Chile.

    Más sobre:FútbolUniversidad CatólicaTati BuljubasichCruzadosUCJuan TagleLuis LarraínJaime EstévezJuan Pablo ParejaMatías ClaroJosé María Buljubasich

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