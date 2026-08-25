Expresidente Frei critica resultados de la comisión investigadora por el estallido social: “No llegaron a ninguna conclusión”

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle criticó este martes los resultados de la comisión especial investigadora por el estallido social, que la semana pasada despachó el informe con sus conclusiones.

El tema lo abordó durante su exposición en el seminario de Clapes UC “La Democracia y sus riesgos: desafíos y camino institucional”.

En aquella instancia, mientras hacía una evaluación de la democracia en el mundo y en particular en América Latina, pasó por una serie de crisis políticas en la región, incluyendo el estallido social en Chile.

“ Este nombre no me gusta, quisieron destruir Chile ”, enfatizó sobre el período el exmandatario entre 1994 y el 2000, para luego agregar: “Yo y muchos en Chile creemos que la verdad de esto no está dicha, no está completada, la necesitamos”.

Posteriormente, recordó parte del testimonio entregado por el expresidente colombiano Iván Duque en el libro Sebastián Piñera en 50 voces globales sobre sus conversaciones con el exmandatario sobre este asunto previas a octubre de 2019.

“Teníamos toda una cantidad de información, a veces imprecisa. Pero si uno lee eso y lee lo que pasó aquí y cómo se ha mirada en Chile desde que pasó, demuestra que la información de Duque era absolutamente verdadera”, explicó Frei.

Tras ello, apuntó contra los resultados de la mencionada comisión especial investigadora sobre el tema.

“¿Algún día se terminará a investigar? Dicen que había una comisión investigadora que terminó. Ahora se cerró porque no llegaron a ninguna conclusión, se pelearon y no resolvieron nada. No ayudaron nada a aclarar esto", criticó.

Defensa al legado de la Concertación y críticas al parlamento

Mostrando una imagen de los cinco presidentes de nuestro país entre 1990 y 2010 (Patricio Aylwin, él mismo, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera), el mandatario durante su exposición también realizó un reconocimiento al período de la concertación y sus resultados.

“Los 25 años, los 25 años de la cocina, como decían. Los 25 años que tienen las mejores cifras económicas, políticas y sociales de toda la historia de Chile”, remarcó Frei.

Así las cosas, apuntó también contra los críticos del período: “Esa foto produce aplausos inmediatos. Algunos tratan de desconocer, muchos de ciertos sectores que todo el tiempo siguen hablando en contra de esto. Pero revisen las cifras, no hay ningún momento en la historia de Chile que no tengamos las mejores cifras, y lo reitero, económicas, políticas y sociales que nunca Chile tuvo y que las perdimos”.

Captura de pantalla transmisión Clapes UC

Además de esto, Frei también apuntó contra el parlamento y la necesidad de reformar el sistema político.

“Mientras no tengamos un buen sistema político, el problema de la delincuencia, el problema de la seguridad, y el problema del crecimiento y el desarrollo no se va a conseguir. Con el Parlamento que tenemos no se va a conseguir, por ningún motivo”, apuntó.