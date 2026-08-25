Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

Los taxistas y conductores de ambulancia tienen menos probabilidad de morir de Alzheimer . Así concluyó un estudio, publicado en 2024 en la revista científica The BMJ, que analizó los certificados de defunción de casi 9 millones de personas en Estados Unidos.

Entre el masivo grupo de personas estudiadas, se dedicaban a 443 ocupaciones distintas. Sin embargo, solo 1 de cada 100 conductores de taxi o ambulancias falleció por Alzheimer , en comparación con 1 de cada 60 personas en general.

Pero, ¿qué tienen o hacen distinto los conductores para bajar de forma tan considerable el riesgo de muerte por esta enfermedad degenerativa? Esto es lo que reveló el estudio.

Por qué los conductores de taxi y ambulancias no suelen morir de Alzheimer

De acuerdo a los investigadores del estudio, no es que conducir un vehículo baje automáticamente el riesgo de Alzheimer. En cambio, apuntaron a la actividad de navegar de forma continua en tiempo real, un ejercicio que parece beneficiar al cerebro.

Se trata de ubicarse en el espacio, seguir un destino y actualizar un mapa mental a medida que cambian las condiciones, algo que viven en su día a día los conductores de taxi y de ambulancias.

Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

Por ello, conductores de aviones o de autobuses —que suelen tener una ruta ya definida al momento de manejar— no presentaron los mismos beneficios.

Según Hatim Sharif, profesor de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Texas en San Antonio, la actividad de orientarse espacialmente y un menor riesgo de Alzheimer “se centra en el hipocampo, una parte del cerebro que rige la memoria y la navegación espacial.”

“Esta es una de las primeras regiones cerebrales que daña el Alzheimer: los problemas con la navegación espacial y la orientación se encuentran entre los primeros signos de la enfermedad , a veces apareciendo antes de la pérdida de memoria evidente”, explicó, en un artículo de The Conversation.

Qué dice otro estudio sobre el cerebro de los taxistas

En el mismo artículo, Sharif citó otro estudio, realizado el año 2000, en el que comparaban los cerebros de taxistas en Londres con los de personas que no conducían taxis.

En los hallazgos, encontraron que la navegación constante de los taxistas habría provocado que tuvieran una mayor materia gris en el hipocampo posterior . Y cuanto más tiempo llevaba conduciendo, mayor era esa parte del cerebro.

“El cambio se producía mediante la práctica, no era hereditario”, explicó el académico.

Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

“En conjunto, estos dos estudios presentan un argumento coherente: el ejercicio intensivo del hipocampo puede remodelarlo, y esa remodelación puede proteger contra una de las enfermedades más temidas del envejecimiento”.

Además, estos resultados coinciden en que las actividades mentalmente complejas pueden lograr un retraso en el deterioro cognitivo y menor riesgo de demencia.

“Si la práctica constante del razonamiento espacial puede ayudar al cerebro a fortalecer los circuitos que el Alzheimer ataca primero, su valor va mucho más allá de las habilidades técnicas que desarrolla”, concluyó el especialista.