SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Un estudio reveló que los taxistas y conductores de ambulancia tienen menor riesgo de morir de Alzheimer. Esto fue lo que encontraron, tras analizar a 9 millones de personas.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Los taxistas y conductores de ambulancia tienen menos probabilidad de morir de Alzheimer. Así concluyó un estudio, publicado en 2024 en la revista científica The BMJ, que analizó los certificados de defunción de casi 9 millones de personas en Estados Unidos.

    Entre el masivo grupo de personas estudiadas, se dedicaban a 443 ocupaciones distintas. Sin embargo, solo 1 de cada 100 conductores de taxi o ambulancias falleció por Alzheimer, en comparación con 1 de cada 60 personas en general.

    Pero, ¿qué tienen o hacen distinto los conductores para bajar de forma tan considerable el riesgo de muerte por esta enfermedad degenerativa? Esto es lo que reveló el estudio.

    Por qué los conductores de taxi y ambulancias no suelen morir de Alzheimer

    De acuerdo a los investigadores del estudio, no es que conducir un vehículo baje automáticamente el riesgo de Alzheimer. En cambio, apuntaron a la actividad de navegar de forma continua en tiempo real, un ejercicio que parece beneficiar al cerebro.

    Se trata de ubicarse en el espacio, seguir un destino y actualizar un mapa mental a medida que cambian las condiciones, algo que viven en su día a día los conductores de taxi y de ambulancias.

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por ello, conductores de aviones o de autobuses —que suelen tener una ruta ya definida al momento de manejar— no presentaron los mismos beneficios.

    Según Hatim Sharif, profesor de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Texas en San Antonio, la actividad de orientarse espacialmente y un menor riesgo de Alzheimer “se centra en el hipocampo, una parte del cerebro que rige la memoria y la navegación espacial.”

    “Esta es una de las primeras regiones cerebrales que daña el Alzheimer: los problemas con la navegación espacial y la orientación se encuentran entre los primeros signos de la enfermedad, a veces apareciendo antes de la pérdida de memoria evidente”, explicó, en un artículo de The Conversation.

    Qué dice otro estudio sobre el cerebro de los taxistas

    En el mismo artículo, Sharif citó otro estudio, realizado el año 2000, en el que comparaban los cerebros de taxistas en Londres con los de personas que no conducían taxis.

    En los hallazgos, encontraron que la navegación constante de los taxistas habría provocado que tuvieran una mayor materia gris en el hipocampo posterior. Y cuanto más tiempo llevaba conduciendo, mayor era esa parte del cerebro.

    “El cambio se producía mediante la práctica, no era hereditario”, explicó el académico.

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    “En conjunto, estos dos estudios presentan un argumento coherente: el ejercicio intensivo del hipocampo puede remodelarlo, y esa remodelación puede proteger contra una de las enfermedades más temidas del envejecimiento”.

    Además, estos resultados coinciden en que las actividades mentalmente complejas pueden lograr un retraso en el deterioro cognitivo y menor riesgo de demencia.

    “Si la práctica constante del razonamiento espacial puede ayudar al cerebro a fortalecer los circuitos que el Alzheimer ataca primero, su valor va mucho más allá de las habilidades técnicas que desarrolla”, concluyó el especialista.

    Lee también:

    Más sobre:SaludAlzheimerEnfermedad de alzheimermapa mental y alzheimerorientación espacial y deterioro cognitivoprevención de demencia actividad mentalmateria gris taxistas londreshipocampo y memoria espacialplasticidad cerebraltaxistas de Londresorientación en tiempo realriesgo reducido Alzheimercertificados de defunciónestudio Estados Unidosmateria grisdemenciahipocamponavegación espacialconductores de ambulanciataxistasnavegación espacial hipocampoestudio BMJ 2024 alzheimer ocupacionesconductores de ambulancia riesgo de alzheimertaxistas y alzheimerEstudioInvestigaciónTaxis y alzheimerRiesgo de fallecer por AlzheimerNoticias de hoyLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Homicidio frustrado Conchalí: hombre de 61 años fue baleado en las afueras de su domicilio

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Rusia confirma la llegada a Moscú del jefe de la CIA y descarta un encuentro con Putin

    Irán acusa a Estados Unidos de “aniquilar” el Derecho Internacional: “Canadá es uno de los que está aprendiendo la lección”

    Lo más leído

    1.
    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    2.
    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    3.
    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento

    4.
    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    5.
    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales

    6.
    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este miércoles 26 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este miércoles 26 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Confirman próximo Travel Sale: estas son las fechas que tendrán descuentos en viajes

    Confirman próximo Travel Sale: estas son las fechas que tendrán descuentos en viajes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Homicidio frustrado Conchalí: hombre de 61 años fue baleado en las afueras de su domicilio
    Chile

    Homicidio frustrado Conchalí: hombre de 61 años fue baleado en las afueras de su domicilio

    Así funciona la red de Metro este miércoles 26 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Sernac emite alerta de seguridad para más de 4.000 camionetas Ford F-150 por desperfecto en el sistema de transmisión

    El último recurso de gremios de gas, sanitario y eléctrico contra artículo de reconexión en megarreforma tras revés en el TC
    Negocios

    El último recurso de gremios de gas, sanitario y eléctrico contra artículo de reconexión en megarreforma tras revés en el TC

    Tras fuertes lluvias nivel de agua en embalses aumentó 27% este año y cuatro estructuras se encuentran llenas

    Chile finaliza ronda de negociaciones por aranceles y queda a la espera de la respuesta de Estados Unidos

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá
    Tendencias

    Hoy sería el día más fuerte de lluvia en Santiago: a qué hora comienza y cuánta precipitación caerá

    Confirman que la lluvia llegaría hasta La Serena: qué esperar del evento en este sector

    Por qué perder peso puede no ser suficiente para prevenir la diabetes tipo 2, según un estudio

    Tribunal de Disciplina cita a Javier Correa tras denuncia de la U por su gesto en el Superclásico
    El Deportivo

    Tribunal de Disciplina cita a Javier Correa tras denuncia de la U por su gesto en el Superclásico

    Se implementará a partir de 2027: Conmebol anuncia cambio en el formato de la Copa Sudamericana

    Mindep denuncia ante el Ministerio Público presuntas irregularidades en el cierre de la Corporación Santiago 2023

    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson
    Tecnología

    Stage Tour ya tiene fecha de lanzamiento: cómo son las nuevas guitarras desarrolladas junto a Gibson

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Dolly Parton: sus mejores películas (y dónde verlas)
    Cultura y entretención

    Dolly Parton: sus mejores películas (y dónde verlas)

    I Will Always Love You: la canción de Dolly Parton que inmortalizó Whitney Houston y que destrozó a Elvis

    Muere a los 80 años Dolly Parton, leyenda de la música country

    Rusia confirma la llegada a Moscú del jefe de la CIA y descarta un encuentro con Putin
    Mundo

    Rusia confirma la llegada a Moscú del jefe de la CIA y descarta un encuentro con Putin

    Irán acusa a Estados Unidos de “aniquilar” el Derecho Internacional: “Canadá es uno de los que está aprendiendo la lección”

    EE.UU. mata a cuatro personas en nuevo ataque contra embarcación en el Caribe

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar
    Paula

    Hablemos de amor: la culpa no puede ser nuestro hogar

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson