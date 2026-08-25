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    Hayden Panettiere: su madre brinda explosiva entrevista y surgen detalles de su estado de salud antes de su muerte

    Lesley Vogel, la madre de la actriz, ha adquirido relevancia en los últimos días, por sus duras críticas a Brian Hickerson, el exnovio de su hija. El mismo que se encontraba con ella en el momento de su muerte y que la agredió en múltiples ocasiones, según relató en sus memorias. Un artículo de The New York Times detalló que la artista padecía dolores que le dificultaban su capacidad para caminar.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Hayden Panettiere: su madre brinda explosiva entrevista y surgen nuevos detalles de su estado de salud

    El fallecimiento de Hayden Panettiere ha causado dolor y consternación en Hollywood. Mientras las circunstancias del deceso de la actriz de Heroes aún no se aclaran y son motivo de investigación por parte de las autoridades, surgen nuevos antecedentes en torno a sus últimos días y a la relación que mantenía con su círculo más cercano.

    La intérprete fue encontrada sin vida a los 36 años en un apartamento en Greenville, Carolina del Sur, el pasado 16 de agosto. El personal de emergencia respondió a una llamada al 911 e intentó reanimar sin éxito a Panettiere. Si bien todavía no se ha especificado la causa de muerte, la autopsia inicial determinó que no había signos de traumatismo ni acción de terceros.

    El dato más sorpresivo salió a la luz al día siguiente: al momento de fallecer estaba en compañía de Brian Hickerson, su exnovio. El mismo que, de acuerdo con lo que relató en el libro This is me: A reckoning, ejerció violencia doméstica en su contra, derivando en tres arrestos y una sentencia de 45 días de cárcel (de los cuales cumplió 13). Según las primeras informaciones, la persona que llamó al 911 fue Zach Hickerson, el hermano de él.

    Lesley Vogel, la madre de la actriz, le endosó la responsabilidad a esa expareja. “Aunque mi hija y yo estábamos distanciadas, no fue por falta de cariño o amor. Fue debido a la implicación de una persona tóxica que, en mi opinión, provocó su muerte”, expresó en un comunicado compartido a Entertainment Tonight. “Esta persona de su vida, de la que llevamos tiempo intentando alejarnos, estaba con ella en el momento de su muerte, y se trataba de Brian Hickerson”, agregó a NBC.

    Vogel reiteró sus dichos en una entrevista televisiva que ABC News emitió este domingo. En esa instancia contó que hace un año decidió irse a vivir con su hija, en un momento en que ella deseaba finalizar su relación con Hickerson. “Ella sabía que Brian era tóxico. Sabía que tenía que sacarlo de su vida”, apuntó.

    Sin embargo, después de unas seis semanas, notó que Hayden estaba distante y decidió volver a su casa, en Florida. Vogel afirmó que su hija la llamó y le dijo que “iba a estar con la persona que ama”, en referencia a Hickerson.

    Por último, disparó en contra de quienes la han criticado por la manera en que ha abordado la partida de Panettiere. “No tienen derecho a decirme cómo debo llorar la pérdida de mi segunda hija, ese es mi asunto”, advirtió. Jansen Panettiere, su otro retoño, falleció en febrero de 2023 producto de cardiomegalia y complicaciones en la válvula aórtica.

    “Quiero que Hayden sea recordada por la mujer talentosa, hermosa, extrovertida e inteligente que realmente fue. Pero también quiero que la gente entienda que creo que… Ella estaba sufriendo”, reflexionó Vogel.

    Otro dato llamativo que se ha conocido es que, tres días antes del deceso de la actriz, Hickerson intentó que se eliminaran y redujeran sus antecedentes penales por delitos graves, pero un juez de Los Angeles se lo denegó. Hizo exactamente la misma solicitud en julio de 2025, pero sufrió el mismo revés.

    Dolor físico

    La estrella de la serie Nashville padecía dolores que la hacían sentir “hormigueo”, según reveló The New York Times en un artículo titulado “Las batallas finales de Hayden Panettiere: Dolor misterioso y problemas con un ex”.

    El periódico también citó a Lesley Vogel, quien aseguró haber estado con su hija en Los Angeles hace un año, en un momento en que “sentía dolor. Tenía miedo. No podía funcionar bien físicamente”. De acuerdo con su versión, llevó a Panettiere a varios médicos y a un acupunturista para tratar la sensación de hormigueo en las piernas que afectaba su capacidad para caminar.

    El artículo de The New York Times también detalló que la actriz estuvo acompañada por seguridad privada durante el lanzamiento de This is me: A reckoning en una sucursal de la librería Barnes & Noble en Manhattan. Ella habría dado instrucciones claras de negar al acceso a Brian Hickerson en caso de que se acercara al lugar.

    En tanto, Hickerson ha contestado a través de su abogado. “La muerte de Hayden sigue bajo investigación y es importante permitir que la investigación continúe. Como se ha informado públicamente, la policía confirmó que no había indicios de violencia”, señaló Sloan Ellis al portal TMZ. “Por respeto a los seres queridos de Hayden y a la investigación en curso, no se harán más comentarios por el momento”, concluyó.

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