Conductor de motocicleta muere tras colisión con bus Red en La Pintana
El transporte público circulaba fuera de recorrido y sin pasajeros cuando habría realizado un viraje imprudente en Santa Rosa con Gabriela.
Un accidente de tránsito ocurrido la noche de este lunes en la comuna de La Pintana dejó a una persona fallecida y otra lesionada, luego de la colisión entre un bus del sistema Red y una motocicleta.
De acuerdo con información preliminar entregada por Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 22.50 horas en la intersección de las avenidas Santa Rosa y Gabriela.
Por causas que deberán ser investigadas, el bus, que se encontraba fuera de recorrido y sin pasajeros, habría realizado un viraje de manera imprudente, momento en que colisionó con la motocicleta, en la que se desplazaban dos personas.
A raíz del impacto, el conductor de la moto falleció en el lugar, mientras que su acompañante resultó lesionada.
La mujer fue trasladada hasta el Hospital Padre Hurtado, donde permanece en observación.
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