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    “No solo es un fracaso como presidente…”: Militar de la Fuerza Aérea de EE.UU. es acusado por criticar y pedir la destitución de Trump

    El mayor Jason Watson enfrenta diez cargos bajo el Código Uniforme de Justicia Militar, incluidos tres por presuntos comentarios desdeñosos contra el mandatario y cinco por desobedecer órdenes.

    Por 
    Roberto Martínez
    El mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Jason Watson fue acusado formalmente este lunes Foto: @NoirPointNoir

    El mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Jason Watson, fue acusado formalmente este lunes bajo el Código Uniforme de Justicia Militar, luego de ser detenido en dos ocasiones por críticar al Presidente Donald Trump, además de protagonizar una manifestación frente al Capitolio portando su uniforme.

    Según el documento de acusación revelado por la cadena CNN, Watson enfrenta 10 cargos, de los cuales tres son bajo el Artículo 88, por presuntos comentarios “desdeñosos” contra Trump; cinco bajo el Artículo 92, por supuesto incumplimiento de órdenes y reglamentos; y dos bajo el Artículo 133, por presunta conducta impropia de un oficial.

    Las imputaciones relacionadas con sus dichos se vinculan con declaraciones emitidas en junio al boletín de Substack Defenders of our Republic, una protesta realizada el 1 de julio pasado frente al Capitolio y una entrevista con CNN del 17 de agosto.

    En la manifestación que convocó frente al Congreso en Washington D.C., el mayor Watson se presentó con su uniforme en las escalinatas del edificio, sosteniendo un cartel de la organización Removal Coalition que decía “IMPEACH CONVICT REMOVE” (Juicio político, condenar, destituir).

    47 días después, declaró en una entrevista con la periodista Erin Burnett que “Trump no solo es un fracaso como presidente, sino que está violando flagrantemente la Constitución, infringiendo la ley, involucrado en una corrupción desenfrenada y matando a estadounidenses. Y eso es inaceptable para mí”.

    El militar fue detenido por primera vez en julio y volvió a ser arrestado la semana pasada, días después de su entrevista con CNN.

    Al respecto, su abogado, Chris Mutimer, afirmó que actualmente permanece bajo detención preventiva y que se encuentra prácticamente aislado por motivos de seguridad.

    “Él cree verdaderamente en todo lo relacionado con nuestra Constitución y en lo que representa, así como en el juramento que prestó”, señaló el defensor a CNN.

    Las acusaciones contra el militar

    Los fiscales sostienen que Watson también incumplió normas del Departamento de Defensa que restringen la participación de militares en actividades partidistas.

    Entre los cargos figuran el uso “indebido” del uniforme durante una conferencia de prensa en el Capitolio, incumplimientos relacionados con sus permisos para viajar a Washington y su negativa a vestir el uniforme para acudir a trabajar después de la entrevista con CNN.

    El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, había advertido en julio que los integrantes de la institución deben cumplir las normas sobre conducta personal, participación política y uso del uniforme.

    “Los estadounidenses depositan su confianza en nosotros. No podemos ni vamos a poner en riesgo la confianza de la nación”, señaló en ese entonces la autoridad.

    El caso de Watson todavía no ha sido remitido a juicio. Las autoridades militares deberán determinar si procede un consejo de guerra y, de ser así, si será especial o general.

    Más sobre:EE.UU.Jason WatsonFuerza AéreaDonald TrumpMundo

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