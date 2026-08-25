Enrique Bassaletti: “Nuestro sector apoya absolutamente el concepto de libertad, pero la libertad también tiene excepciones”

“Si queremos ser serios, uno tiene que entender que se produce un nuevo equilibrio entre dos aspectos que siempre compiten y están en tensión: la seguridad y las libertades”.

De esa forma el diputado Enrique Bassaletti (ind.-Rep.) respondió, en el programa de streaming de La Tercera Desde la Redacción, a los duros cuestionamientos que ha generado el estado de excepción propuesto en la reforma constitucional de La Moneda.

Entrevistado por Juan Manuel Ojeda y Rodrigo Álvarez, el también general (r) de Carabineros explica, además, por qué apoya que sea un oficial de esa institución quien esté al mando mientras dure la eventual limitación a la Carta Magna.

¿Cuál es su opinión de la reforma de seguridad y de que el gobierno reabra un debate constitucional en torno a ella?

Creo que hay una exageración de algunas opiniones críticas aludiendo a los procesos constitucionales fallidos. Esto es algo súper puntual, que tiene que ver con un fenómeno que todo el mundo reconoce y que tiene que ser abordado en varias dimensiones. Hasta ahora tenemos cuatro estados de excepción, que tienen que ver, por ejemplo, con seguridad ante amenazas externas pero no contra organizaciones criminales. Esto es lo que aborda la propuesta (del nuevo estado de excepción).

¿Qué opina de que el ministro José García Ruminot se abriera a cambiar la urgencia de la reforma con tal de buscar mayor consenso?

Bien, siempre es positivo el poder discutir algo tan importante como una reforma constitucional de esta naturaleza para poder llegar a un buen consenso. Además, de manera práctica, requerimos tener mayoría en el Congreso (para llegar) a un quorum. Ha habido críticas de uno y otro sector pero yo soy bien optimista. Hay argumentos más que suficientes para entender que el fenómeno del crimen organizado que estamos viviendo en Chile plantea un escenario que ha impactado fuertemente.

El senador Cristián Vial, general en retiro, planteó en Desde la Redacción que “las FF.AA. no están para el orden público”, y eso justamente es lo que pretende el nuevo estado de excepción. ¿Cree que los militares sí deberían sumarse a esas funciones?

Sí. Valoro la opinión del senador Vial, pero también debo recordar que estamos en un escenario que no habíamos tenido antes en la historia republicana (...) ¿Qué pasa con las FF.AA. cuando han intervenido en misiones de paz, por ejemplo, en Haití? Ahí sí estaban preparados y no era una situación de guerra externa, era poder restablecer el orden interior de un Estado fallido para contener a guerrillas.

El ex general director de Carabineros Ricardo Yáñez planteó a La Tercera que le parecía correcto que el mando del nuevo estado de excepción estuviera en las policías. ¿Le parece bien eso?

Sí, es razonable el argumento (...) Cuando era joven, siempre me llamó la atención que en los estados de excepción hubiera un oficial de las FF.AA. y no uno de Carabineros. Lo que no se sabe es que, tras bambalinas, el oficial (militar) designado en un estado de excepción típicamente recurre a su par de Carabineros...

¿Prefiere un carabinero o un militar a cargo en el estado de excepción propuesto?

Yo preferiría que fuera un oficial general de Carabineros, pero no me incomoda que sea (un oficial) de las FF.AA (...) Es más sensato que sea un carabinero (al mando).

La interceptación de comunicaciones ha sido la facultad más polémica del estado de excepción propuesto. ¿Le parece razonable?

Así planteado, parecería poco razonable. Pero si uno se pone de la otra cara de la moneda, ¿cómo queremos hacerle frente al crimen organizado que utiliza mecanismos de comunicación y planificación? Creo que se va a llegar a un necesario equilibrio. Probablemente el plazo (del estado de excepción) tras la polémica va a ser mucho menor. Estamos en un Estado de derecho: hay control judicial. Creo que está el fantasma del gobierno militar y lo que pasó ahí, el mismo sesgo que nos tiene muy complicados en lo que es la inteligencia. Creo que ya estamos bastante maduros con la democracia que se ha construido para poder discutirlo y poner salvaguardas. Si queremos ser serios, uno tiene que entender que se produce un nuevo equilibrio entre dos aspectos que siempre compiten y están en tensión: la seguridad y las libertades.

La libertad ha sido una bandera histórica en la derecha: el sector cuestionó la intromisión del Estado en el debate por el levantamiento del secreto bancario. ¿Por qué ahora habría que darle herramientas al Estado, sin un control político ni judicial, para que escuche las comunicaciones de un barrio?

Es materia de discusión, y probablemente se acote. Nuestro sector apoya absolutamente el concepto de libertad, pero la libertad también tiene excepciones. En el caso del secreto bancario, un juez ordena para revisar si hubo delito. En este caso es mucho más que eso: son organizaciones criminales y el conocimiento de cómo se comunican es la razón de esa posibilidad.

Hace una semana el Presidente Kast enfatizó que en su escritorio no hay ningún indulto para militares por hechos ocurridos durante el estallido. ¿Para cuándo espera?

Yo esperaría el momento apropiado, algunos hemos avanzado en iniciativas paralelas. Está el proyecto de indulto general...

Algunos dicen que eso es presionar al Presidente

No lo veo así y creo que es legítimo. En mi caso, tengo un compromiso bien importante con quienes cumplen condena porque fueron mis subalternos que confiaron en su mando, en cumplir su mandato. Los que están presos son militares y carabineros versus los que quemaron el Metro y atacaron a policías, que fueron indultados y reciben pensiones de por vida (...) Tengo mucha esperanza de que eso (indultos) va a ocurrir. Mientras tanto, en mi condición de diputado, hago lo que puedo hacer.