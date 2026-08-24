Aumento de la Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto de la PGU?
El beneficio contará con un alza a partir de septiembre para una parte de sus beneficiarios. Revisa también cómo se solicita.
A partir de septiembre se registrará la próxima modificación en la entrega de la Pensión Garantizada Universal (PGU), donde parte de sus beneficiarios comenzarán a recibir un monto mayor.
En concreto, el programa facilitará hasta $250.275 a personas de 75 años o más, por la implementación gradual de la Reforma de Pensiones.
Dicha modificación ya se encuentra vigente para personas a partir de los 82 años, por lo que el nuevo grupo de beneficiarios se sumará durante el mes patrio.
En tanto, las personas de entre 65 y 74 años que reciben la PGU seguirán accediendo a un máximo de $231.732, monto determinado para este año tras su último reajuste.
Cómo postular a la PGU
La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.
En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de pedir atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.
Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:
- Tener 65 años o más.
- No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país.
- Tener una pensión base menor o igual a $1.252.602.
- Acreditar residencia en Chile de al menos 20 años desde los 20 años de edad y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.
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