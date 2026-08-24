Aumento de la Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto de la PGU? Foto referencial de archivo

A partir de septiembre se registrará la próxima modificación en la entrega de la Pensión Garantizada Universal (PGU), donde parte de sus beneficiarios comenzarán a recibir un monto mayor.

En concreto, el programa facilitará hasta $250.275 a personas de 75 años o más , por la implementación gradual de la Reforma de Pensiones.

Dicha modificación ya se encuentra vigente para personas a partir de los 82 años, por lo que el nuevo grupo de beneficiarios se sumará durante el mes patrio.

En tanto, las personas de entre 65 y 74 años que reciben la PGU seguirán accediendo a un máximo de $231.732, monto determinado para este año tras su último reajuste.

Aumento de la Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto de la PGU? Foto referencial de archivo

Cómo postular a la PGU

La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.

En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de pedir atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.

Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran: