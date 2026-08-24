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    Aranceles: sin humo blanco termina primera reunión entre Chile y Estados Unidos

    El representante adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, visitó la Cancillería este lunes durante su primera jornada en el país. Las reuniones también se extenderán durante la mañana de este martes.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    El representante adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, se reunió con la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

    Chile y Estados Unidos continúan avanzando en las conversaciones orientadas a mejorar las condiciones de acceso de las exportaciones chilenas al mercado estadounidense, en el marco del proceso de diálogo y negociación que ambos países mantienen respecto de las últimas medidas arancelarias implementadas por Estados Unidos.

    En ese contexto, este lunes se concretó la visita a Chile del representante adjunto de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman, quien fue recibido por la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, en la Cancillería.

    Durante el encuentro se revisaron las prioridades de la canasta exportadora chilena y se intercambiaron antecedentes respecto de la importancia que tienen estos productos tanto para la economía nacional como para el mercado estadounidense.

    Luego de ello, ambas autoridades acordaron continuar las conversaciones durante las próximas semanas, manteniendo como prioridad la búsqueda de mejores condiciones para los sectores exportadores nacionales y el fortalecimiento de la relación económica y comercial entre Chile y Estados Unidos.

    De acuerdo a lo señalado por el gobierno, esta visita constituye una señal importante de la relevancia que ambas partes asignan a este proceso y de su disposición a mantener un diálogo político y técnico de alto nivel.

    La subsecretaria Estévez destacó que “esta visita refleja que existe voluntad de seguir trabajando para encontrar soluciones. Estamos llevando adelante una negociación seria, con una mirada de largo plazo y con el objetivo de defender los intereses de Chile y de mejorar las condiciones de acceso de los productos nacionales al mercado estadounidense”.

    Este proceso ha contemplado distintas instancias de trabajo político y técnico que vienen desde 2025 y a las cuales el Gobierno les ha dado continuidad. A mediados de abril, una delegación de la Subrei viajó a Washington D.C., donde sostuvo reuniones técnicas con representantes de la USTR, y posteriormente, en julio, el canciller Francisco Pérez Mackenna, se reunió con el representante comercial de ese país, Jamieson Greer.

    La subsecretaria agregó que “valoramos el diálogo que hemos mantenido con Estados Unidos y seguiremos trabajando de manera constructiva, tanto en el plano político como técnico, para identificar espacios que permitan avanzar hacia soluciones mutuamente beneficiosas”. Durante la mañana de este martes se realizará una reunión de cierre en la cual se espera definir una hoja de ruta para continuar con las negociaciones durante las próximas semanas.

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