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    Tribunal da curso a solicitudes de extradición de dos venezolanos detenidos en EE.UU. por operación Tokio

    Uno de ellos es Marcos de Jesús Reyes Acosta, accionista y único dueño de Bexgroup, una de las empresas de fachada con las que la célula criminal lavaba dinero. La Fiscalía sostiene que movió cerca de 17 mil millones de pesos para la banda.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En el Centro de Justicia de Santiago se desarrolló este lunes una audiencia de formalización en ausencia en contra de dos ciudadanos venezolanos detenidos en Estados Unidos.

    Los sujetos fueron detenidos con días de diferencia en Orlando y Tampa, en el estado de Florida, por una alerta de Interpol.

    El 10° Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva de los imputados y dio lugar a solicitudes de extradición.

    La Fiscalía Metropolitana Sur los investiga por delitos de asociación ilícita para el lavado de activos y lavado de activos en el marco de la llamada operación Tokio, la arremetida policial que destapó una millonaria red de extorsiones que desarrolló una célula del Tren de Aragua en fiestas y locales nocturnos en Chile.

    La operación fue bautizada como Tokio como un guiño a la discoteca que el grupo criminal mantenía en la cárcel de Tocorón, el penal que era controlado por el Tren de Aragua en Venezuela y desde el que iniciaron su expansión por el continente.

    Uno de los sujetos detenido en Norteamérica y que la Fiscalía chilena espera que sea extraditado es Marcos de Jesús Reyes Acosta.

    El sujeto es accionista y único dueño de Bexgroup, una de las empresas de fachada con las que la célula criminal lavaba dinero.

    Tras la audiencia de este lunes, el fiscal Milibor Bugueño explicó que “el tribunal de garantía dio lugar a la primera parte de este proceso en donde dio por acreditado los antecedentes fundantes para la participación de los imputados, así como la existencia de los delitos y la necesidad de pedir esta extradición”.

    “Ahora lo que se podrá hacer es pedir la prisión preventiva al país en Estados Unidos y se elevan estos autos a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel para continuar con este proceso de extradición de estos dos imputados que son parte importante. Y esto es lo que se está haciendo en la operación Tokio, en cuanto uno de ellos incluso era uno de los socios de una de las sociedades que movió cerca de 17 mil millones de pesos”, indicó.

    En junio formalizaron a 17 integrantes del grupo y 14 quedaron en prisión preventiva.

    Se estima que la célula logró sacar del país cerca de 78 mil millones pesos, principalmente en criptomonedas, producto de sus actividades ilícitas.

    El dinero le llegaba a Carlos Francisco Gómez Moreno, Carlos Bobby, el sujeto que lideró a la organización en Chile y permanece recluido en Colombia.

    Más sobre:Crimen organizadoPolicialFiscalía SurOperación TokioTren de AraguaEstados UnidosVenezuelaMarcos ReyesBexgroupBarrio BellavistaJosé Carlos PérezCarlos Bobby

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