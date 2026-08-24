El despegue de la actriz Octavia Bernasconi: entre estrenos en Prime Video y la nueva cinta de Pablo Larraín

La plataforma Prime Video se encargó de reunir a algunas de las principales figuras de los estrenos que lanzará en Latinoamérica entre este y el próximo año. Desde Chile, la representante fue la actriz Octavia Bernasconi (Santiago, 1999), quien es parte de la serie Catedrales y de la película Rojo corazón, producciones en las que desempeña un rol central.

Finalizado el Prime Video Presents Latinoamérica, el primer evento regional de la compañía de este tipo, celebrado en Ciudad de México este jueves 20, la actriz admite sentirse “muy contenta, emocionada y agradecida”. Rostro habitual de las producciones del Área Dramática de Mega –desde Amar profundo hasta La baronesa y la inminente teleserie vertical Me caso... pero contigo–, ahora se integra a producciones que se verán en los más de 240 países y territorios en los que el servicio de streaming posee presencia.

Gonzalo Rocha

La primera de ellas que verá la luz es Catedrales, la serie basada en la novela homónima de la argentina Claudia Piñeiro. Con fecha de estreno para este 16 de septiembre, la ficción se desplaza entre dos líneas temporales para narrar el trauma y los secretos de una familia chilena profundamente religiosa.

La actriz se pone en la piel de Ana Sardá, la hija menor de Adolfo (Alfredo Castro) y Dolores (Paulina García), los padres del clan. En esa configuración Vivianne Dietz interpreta a Lía y Paula Luschinger encarna a Carmen.

“Hubo una intimidad que fue un poco inevitable”, señala a Culto sobre su trabajo junto a sus colegas. “De ser compañeras, amigas y acompañarnos en ese proceso. Eso de todas maneras fue mucho más allá del set. Nos acompañamos en el día a día del trabajo y después ya de vuelta en Santiago, también. Nació un vínculo”.

En 1986, el cuerpo de Ana es hallado desmembrado y quemado en un terreno baldío. Tras no encontrar culpables, la herida de la familia se agiganta. En 2018, en su regreso a Santiago tras 32 años de ausencia, una adulta Lía (interpretada por Ignacia Baeza) recopila nuevas pistas en torno a su asesinato mientras cuida a su padre moribundo.

Catedrales

Mientras se mueve entre ambas épocas, la serie aborda “el extremismo religioso, el amor prohibido y una red de mentiras que terminó por destruirlos a todos”, consigna la sinopsis.

Dirigida por la argentina Fabiana Tiscornia y la chilena Pepa San Martin, la producción se filmó principalmente en Uruguay con un elenco que también reúne a Amparo Noguera, Marcelo Alonso, Clemente Rodriguez, Giordano Rossi, Pablo Cerda y Camilo Rojas. Esa particularidad, asegura Bernasconi, le otorgó una cualidad “inmersiva”.

“Estuvimos viviendo en el mismo lugar como por un mes y medio, y eso fue precioso, le dio una continuidad, como que no se acababa. Terminábamos en el set, pero llegábamos al hotel a hablar del día de rodaje y de lo que venía. O incluso si hablábamos de cualquier cosa, le daba una mística muy rica para trabajar”, destaca.

Salto a la comedia

Octavia Bernasconi reconoce que tiene predilección por el drama. Por eso, cuando apareció la posibilidad de protagonizar la película Rojo corazón, una comedia que se aproxima a temas actuales, tuvo que abandonar su zona de confort y ejercitar un músculo diferente.

Rojo corazón

“Me costó, porque es otro lenguaje, es otro volumen de la actuación, otra proyección. Es un trabajo que requiere mucha creatividad en el mismo set, mucha oreja también”, indica.

En ese largometraje interpreta a Lorenza, una joven que goza de popularidad, privilegios y el trono de la élite adolescente de Chile. Su realidad cambia radicalmente cuando sufre una funa viral y no le queda más remedio que aliarse con el joven más peligroso de su círculo (Clemente Rodríguez) para intentar cobrar venganza.

Frente al desafío de zambullirse en un género que le resultaba ajeno, la actriz explica que se apoyó en la guía del director del filme, el cineasta uruguayo Nacho Álvarez (Explota explota). “Este trabajo fue mucho más de confiar en su dirección y decir: estoy entregada a ti”, apunta.

Producida por Fábula –y sin fecha de estreno confirmada–, la cinta se interna en problemáticas actuales como las funas, las redes sociales y el bullying. La vuelta de tuerca es que lo hace desde la comedia, un ángulo poco habitual. “Fue una sorpresa”, admite Bernasconi.

Rojo corazón

“Son temas serios, son temas importantes, por lo que hacerlo desde la comedia creo que es un doble desafío. Pero estaba muy bien escrito y teníamos una muy buena dirección, además de un tremendo elenco. Fue un desafío, fue una sorpresa, pero en el mejor de los sentidos”, reflexiona sobre el proyecto que también cuenta con la participación de Giulia Inostroza, Sara Becker, Amaya Forch, Marcial Tagle, Fernando Larraín y Francisca Imboden.

Fuera de su papel en La baronesa, la teleserie de Mega que acaba de debutar, y Me caso... pero contigo (que se lanzará el 31 de agosto en Mega Go), la actriz se lista para el rodaje de Once, la nueva película de Pablo Larraín junto a Netflix. Su rol se mantiene en secreto, pero algo es una certeza: le permitirá seguir ampliando su presencia ante una audiencia global.