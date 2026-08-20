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    Prime Video revela trailer y fecha de estreno de su serie con Alfredo Castro y Paulina García

    Catedrales se basa en la novela homónima de la escritora argentina Claudia Piñeiro y cuenta con las actuaciones de Vivianne Dietz, Octavia Bernasconi, Ignacia Baeza y Amparo Noguera. Sigue la devastadora historia de una familia destruida por un crimen. Revisa aquí su adelanto.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Prime Video revela trailer y fecha de estreno de su serie con Alfredo Castro y Paulina García

    Cardenales es la próxima serie chilena que llegará al catálogo de Prime Video. Basada en la novela homónima de la escritora argentina Claudia Piñeiro publicada en 2020, sigue la devastadora historia de una familia destruida por un crimen.

    Narrada mediante dos líneas temporales, la ficción gira en torno a cómo la familia Sardá –un clan religioso encabezado por Adolfo (Alfredo Castro) y Dolores (Paulina García)– lidia con las consecuencias de un asesinato sucedido hace tres décadas.

    En 1986, Ana (Octavia Bernasconi), la hija menor, es encontrada desmembrada y quemada en un terreno baldío. Su caso se cierra sin conseguir justicia y toda la familia acepta el dolor en silencio, salvo Lía (Vivianne Dietz), quien opta por alejarse.

    30 años más tarde, en 2018, Lía (interpretada por Ignacia Baeza) vuelve a Santiago para acompañar a su padre moribundo, cuyo último deseo es conocer las verdaderas circunstancias de la muerte de Ana.

    Entre el pasado y el presente, Catedrales “desentraña una historia atravesada por el extremismo religioso, el amor prohibido y una red de mentiras que terminó por destruirlos a todos”, detalla la sinopsis.

    Compuesta de seis episodios, la ficción cuenta con Pablo Culell como productor ejecutivo y showrunner, y con la dirección de la cineasta nacional Pepa San Martín y la argentina Fabiana Tiscornia. La producción recae en la empresa argentina Underground.

    En el elenco también destacan Amparo Noguera, Paula Luchsinger, Clemente Rodriguez, Marcelo Alonso, Giordano Rossi, Pablo Cerda, Camilo Rojas, Muriel Santa Ana, Carolina Kopelioff, Rodrigo Walker, Paulo Brunetti, Eduardo Miglionico y Geraldine Neary.

    Según reveló la compañía en el marco de la primera edición de Prime Video Presents Latinoamérica, Catedrales estará disponible en la plataforma de streaming el próximo 16 de septiembre.

    Revisa su adelanto a continuación:

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