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    Ambientada en el EE.UU. actual y con ocho episodios: cómo será la esperada serie de Carrie

    La nueva adaptación de la célebre novela de Stephen King traerá la historia al presente y aportará matices diferentes a la dinámica entre la protagonista y su madre. La producción es liderada por Mike Flanagan, el realizador que llevó a la pantalla El Juego de Gerald y Doctor Sueño. Prime Video –que la estrenará en los próximos meses– liberó sus primeras imágenes.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Ambientada en el EE.UU. actual y con ocho episodios: cómo será la esperada serie de Carrie Robert Falconer

    Carrie ha inspirado hasta cuatro películas, pero nunca ha sido la base de una serie. Lo más cerca que estuvo de llegar a ese formato fue mediante una cancelada producción de NBC que estaba originalmente pensada para funcionar como continuación del telefilme estrenado en 2002.

    La célebre novela de Stephen King finalmente hará su debut en ese formato este año, cuando la plataforma Prime Video lance una miniserie de ocho episodios que cuenta con Mike Flanagan como director, guionista y showrunner.

    Summer H. Howell Robert Falconer

    Parte de su primera colaboración junto a Amazon MGM Studios –estudio con el que acaba de firmar un acuerdo de varios años–, el realizador se embarca en la adaptación del libro que Brian de Palma llevó al cine con éxito en 1976, con la actriz Sissy Spacek en el rol de Carrie White y Piper Laurie como Margaret, su madre fanática religiosa.

    Flanagan respeta enormemente ese filme y no pierde de vista su impacto en la cultura popular. Conoce, además, el universo del autor estadounidense después de haber adaptado El juego de Gerald, Doctor sueño y la novela corta La vida de Chuck. Y esta vez, tras meditarlo sesudamente, concluyó que la mejor alternativa era traer la historia a los tiempos actuales.

    “Los temas de los que Steve hablaba hace medio siglo –la bondad frente a la crueldad, la empatía, el bullying y la violencia en las escuelas– se han vuelto aún más relevantes hoy de lo que él podría haber imaginado, debido a nuestra relación con la tecnología y al grado en que la violencia afecta a nuestros adolescentes, especialmente en Estados Unidos”, explicó a Entertainment Weekly.

    Samantha Sloyan Robert Falconer

    Carrie White (aquí interpretada por Summer H. Howell, actriz seleccionada entre más de mil postulantes) ha pasado su vida recluida en casa con su madre, Margaret (Samantha Sloyan). Tras la repentina muerte del padre de la joven, su familia atrae el interés de las autoridades y es obligada a entrar en un colegio público por primera vez.

    En ese espacio se encontrará con los personajes clásicos de la historia de King: Chris Hargensen (Alison Thornton), la principal acosadora de Carrie; Sue Snell (Siena Agudong), la adolescente que se compadece de ella; Tommy Ross (Joel Oulette), el novio deportista de Sue; Billy (Arthur Conti), el chico malo del pueblo; la señorita Desjardin (Amber Midthunder), la profesora de gimnasia femenina; y el director Grayle (Matthew Lillard).

    Flanagan detalló que esta es una Carrie distinta a la que Sissy Spacek encarnó en la pantalla grande hace 50 años. “(Ella) se adentra en el bosque de la adolescencia sin ningún sentido del peligro y con una confianza innata en la gente y en la bondad“, apuntó, describiendo al personaje como “abierto”, “entusiasta”, “curioso” y “sincero”.

    Thalia Dudek, Summer H. Howell, Alison Thornton Robert Falconer

    En tanto, la mamá de la protagonista la mantiene alejada del mundo como resultado de sus intentos de crear una “utopia” para la joven, y eso repercute en que la dinámica entre ambas sea “completamente diferente”. “Es una mujer que ama intensamente a su hija y quiere protegerla de este mundo y de los peligros que Margaret conoce y que Carrie desconoce”, planteó.

    ¿Y el baile de promoción que marca el clímax del relato? Estará, pero no será igual, de acuerdo con la visión del cerebro de la serie. “Llegaremos a él de una manera completamente diferente, y los eventos de ese baile serán completamente diferentes”, adelantó.

    Otro de los puntos llamativos reside en que, a partir del segundo capítulo, la ficción introducirá a otras jóvenes del mundo que también poseen el gen que le otorga telequinesis.

    “El lugar específico de Carrie dentro de ese grupo de mujeres es parte de la verdadera alegría que descubrimos a lo largo de la temporada“, adelantó, enfatizando que la novela incluía “el hecho de ella que forma parte de una hermandad de mujeres con un don y simplemente no lo sabe (...) El libro lo deja absolutamente claro, pero eso era algo que podíamos retomar y desarrollar“.

    Siena Agudong, Joel Oulette Robert Falconer

    Advirtiendo que los cambios aplicados probablemente no pasarán inadvertidos entre los fanáticos, el cineasta declaró que bajo su mano “esta nunca iba a ser una adaptación directa. La única manera de abordarla era construir algo nuevo a partir de los ingredientes de Carrie. De lo contrario, no tiene sentido intentar repetir una historia tan bien contada“.

    Aunque por el momento Prime Video se ha limitado a comunicar que la serie se estrenará durante la primavera, es decir, entre septiembre y diciembre, no es descabellado pensar en que verá la luz alrededor de Halloween.

    Revisa más imágenes a continuación:

    Arthur Conti, Alison Thornton Robert Falconer
    Amber Midthunder Robert Falconer

    Lee también:

    Más sobre:SeriesCarrieStephen KingMike FlanaganAmazon Prime VideoSummer H. HowellSamantha SloyanMatthew LillardCarrie WhiteAmazon MGM StudiosSeries de CultoQue VerLa Tercera PM

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