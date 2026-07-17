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    FNE da luz verde a la alianza entre Enami y Rio Tinto para explotar litio en la Región de Atacama

    En junio de este año, la FNE había iniciado la investigación de la asociación entre Enami y Rio Tinto y ahora la aprobó sin condiciones.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Foto referencial de Salares Altoandinos

    Luego de un poco más de un mes de investigación, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó de manera “pura y simple” la operación de la asociación público-privada entre la Empresa Nacional de Minería (Enami) y Rio Tinto Chile Tres SpA (Rio Tinto).

    El objetivo de la empresa en conjunto, tal como se comunicó en julio del 2025, es el desarrollo del proyecto de litio Salares Altoandinos, ubicado en la Región de Atacama.

    En detalle, la iniciativa tiene por objeto la explotación de litio en pertenencias mineras en los salares de Aguilar, Los Infieles, Grande y La Isla, todos en la Región de Atacama.

    La FNE descartó que la operación tenga la aptitud para reducir sustancialmente la competencia, ya que esta no modifica de forma sustancial las condiciones estructurales preexistentes en relación con las industrias del litio o del cobre”, dijo en un comunicado.

    Desde la fiscalía especializada justificaron su conclusión luego de “identificar las condiciones de competencia en los mercados de producción y comercialización de productos de litio y en detectar si los vínculos estructurales entre actores de la industria del litio generados por la operación podían implicar un aumento en los riesgos de coordinación”.

    En esta asociación, la estatal Enami tendrá un 49% de participación inicial y la anglo-australiana Rio Tinto el 51% restante. El directorio del proyecto estará conformado por tres representantes de Rio Tinto y dos de Enami, según se informó en el pasado.

    El proceso ante la FNE había iniciado el 17 de abril de este año, pero la fiscalía alertó que el proceso de notificación de la operación estaba incompleto y fue subasando después. Así, el 2 de junio pasado comenzó el proceso de investigación de la operación por posibles afectaciones al mercado, lo que finalmente se descartó con la notificación de este viernes.

    “El informe y la resolución de aprobación de la operación estarán disponibles en la página web de la FNE una vez confeccionadas sus versiones públicas”, acotó la FNE de cara a conocer más detalles sobre el proceso de aprobación de la operación.

    Más sobre:MineríaLitioEnamiRio Tinto

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