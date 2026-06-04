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    FNE pone bajo la lupa la toma de control de Clínica Las Condes por EuroAmerica y la alianza de Enami y Rio Tinto

    La Fiscalía Nacional Económica instruyó dos investigaciones de las operaciones bajo el contexto de calificar como operaciones de concentración.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Alejandra De Lucca V.

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) inició dos investigaciones por operaciones de concentración; una tiene que ver con el sector de la minería y otra con el de la salud.

    La primera trata de la alianza entre la estatal chilena Empresa Nacional de Minería (Enami) y la gigante minera Rio Tinto. En julio del año pasado, ambas firmas oficializaron una alianza para el desarrollo del proyecto de litio Salares Altoandinos, ubicado en la Región de Atacama.

    Según se informó en su momento, la iniciativa considera una inversión de capital estimada por las partes, sujeta al desarrollo de estudios, de US$3.000 millones.

    En esta asociación, Enami tendrá un 49% de participación inicial y Rio Tinto el 51% restante. Además, se dijo que se prevé que la transacción se cierre en el primer semestre de 2026.

    Sin embargo, recién este 17 de abril se le notificó de la operación a la FNE y luego se complementó la información entregada en mayo de este año por petición de la fiscalía.

    Ante este contexto, la FNE estimó que lo notificado “daría cuenta de una operación de concentración” y resolvió instruir una investigación llamada “Asociación entre Empresa Nacional de Minería y Rio Tinto Chile Tres SpA”.

    EuroAmerica y Clínica Las Condes

    La otra investigación que comenzó fue la de EuroAmerica, el controlador legal de Clínica Las Condes (CLC) desde julio del año pasado.

    El cambio oficial en la propiedad del prestador de salud se dio luego de que, en enero del 2025, Indisa y EuroAmerica adquirieran en partes iguales el paquete accionario que estaba en manos de Cecilia Karlezi, que hasta enero era propietaria del 55,74% de la compañía, participación con la que controlaba CLC.

    En este caso, la presentación de la operación de concentración por parte de EuroAmerica ante la FNE se informó el 1 de junio pasado. Sin embargo, en el documento de la FNE, se explicó que se hicieron gestiones previas a este reporte formal.

    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El documento dice que se realizaron "consultas previas formuladas por EuroAmerica a la División de Fusiones de esta Fiscalía, de conformidad con el Instructivo sobre Pre-Notificaciones de Operaciones de Concentración de mayo de 2021, recepcionadas bajo el rol interno FNE P121- 2026, junto con el borrador de notificación acompañado por EuroAmerica en dicho contexto”.

    Además, EuroAmerica solicitó una exención respecto a la totalidad de información a entregar en esta etapa, la cual fue aprobada por la FNE.

    Ante este contexto, la información entregada por EuroAmerica cumplió con los estándares solicitados para esta etapa y la FNE procedió a realizar una investigación por una operación que “daría cuenta de una operación de concentración”.

    La FNE catalogó el caso como “Adquisición de control en Clínica Las Condes S.A. por parte de EuroAmerica S.A”.

    Más sobre:EmpresasFNEEuroAmericaCLCEnamiRio Tinto

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