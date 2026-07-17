SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Tanto lloró Messi”: en España recuerdan la derrota de Argentina ante la Roja en 2016 en la previa de la final del Mundial

    La prensa ibérica retrocede a la caída de la Albiceleste ante Chile en la Copa América Centenario, a días de la definición en el MetLife Stadium.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Tanto lloró Messi”: en España recuerdan la derrota de Argentina ante la Roja en 2016 en la previa de la final del Mundial. MEXSPORT/PHOTOSPORT

    Argentina y España disputarán este domingo la final del Mundial 2026. El encuentro se jugará a las 15 horas, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

    En la antesala del partido, desde Europa recordaron uno de los momentos más complejos de Lionel Messi con la Albiceleste. El tema fue abordado diario AS.

    El periódico ibérico hizo referencia al recinto de la definición, el mismo donde Argentina perdió la final de la Copa América Centenario ante Chile, en 2016. Un resultado que llevó a Messi a anunciar, en ese momento, su salida de la selección. “Hace diez años, precisamente en el MetLife donde se juega la final ante España, perdió la Copa América y se derrumbó anunciando su retirada internacional”, señaló el medio citado.

    Messi llora tras el partido ante Chile. MEXSPORT/PHOTOSPORT

    En el mismo texto contrastan aquel episodio con el presente del capitán argentino, quien posteriormente regresó al equipo y conquistó las Copa Américas 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

    “El estadio en el que tanto sufrió y lloró, aquel en el que definitivamente se hundió porque entendía que no podía triunfar con Argentina como acostumbraba a hacerlo con el Barça, le recibe de nuevo con una dimensión completamente distinta”, indican.

    Una década después de aquella definición, donde la Pulga, de hecho, falló un penal en la tanda ante la Roja, el mismo estadio volverá a recibir a Messi. Esta vez para disputar su tercera final de la Copa del Mundo.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalMundialCopa del MundoNorteamérica 2026ArgentinaEspañaSelección de EspañaLa RojaSelección ChilenaLionel Messi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aguas Andinas mantiene monitoreo de ríos Maipo y Mapocho por lluvias e indica que no se reportan episodios de turbiedades

    PS cuestiona rumbo de política exterior de Kast y lo acusa de emprender “un camino de sumisión al gobierno de Trump”

    Minsal informa de afectaciones leves en recintos de salud por el sistema frontal pero afirma que red está completamente operativa

    Senapred activa mensajería SAE para apoyar evacuación en sector de la ribera del Mapocho en Talagante por crecida del río

    FNE da luz verde a la alianza entre Enami y Rio Tinto para explotar litio en la Región de Atacama

    ¿El terremoto de 7.4 en México podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Lo más leído

    1.
    En vivo: Francia e Inglaterra se enfrentan por el tercer puesto del Mundial

    En vivo: Francia e Inglaterra se enfrentan por el tercer puesto del Mundial

    2.
    “31 artimañas sucias; maestros de las artes oscuras”: The Telegraph se lanza contra Argentina tras vencer a Inglaterra

    “31 artimañas sucias; maestros de las artes oscuras”: The Telegraph se lanza contra Argentina tras vencer a Inglaterra

    3.
    ¿Vozinha a Colo Colo? La verdad detrás del interés albo por el arquero de Cabo Verde, sensación en el Mundial

    ¿Vozinha a Colo Colo? La verdad detrás del interés albo por el arquero de Cabo Verde, sensación en el Mundial

    4.
    ¿Por qué no hubo Finalissima entre Argentina y España? La razón que canceló el partido que ahora se jugará en el Mundial

    ¿Por qué no hubo Finalissima entre Argentina y España? La razón que canceló el partido que ahora se jugará en el Mundial

    5.
    El maestro vs. el alumno: la desconocida historia que une a De La Fuente y Scaloni, los técnicos que van por el Mundial

    El maestro vs. el alumno: la desconocida historia que une a De La Fuente y Scaloni, los técnicos que van por el Mundial

    6.
    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    Lionel Messi y Lamine Yamal; la historia de una foto de hace casi 20 años que fue el presagio de la final del Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Cuándo es la final del Mundial y dónde verla en TV y streaming

    Servicios

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Final del Mundial 2026: horario, ceremonia de clausura, show de medio tiempo y artistas invitados

    Megatemporal: Desafío Levantemos Chile despliega equipos en terreno y activa campaña de ayuda a familias afectadas

    Megatemporal: Desafío Levantemos Chile despliega equipos en terreno y activa campaña de ayuda a familias afectadas

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 16 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Aguas Andinas mantiene monitoreo de ríos Maipo y Mapocho por lluvias e indica que no se reportan episodios de turbiedades
    Chile

    Aguas Andinas mantiene monitoreo de ríos Maipo y Mapocho por lluvias e indica que no se reportan episodios de turbiedades

    PS cuestiona rumbo de política exterior de Kast y lo acusa de emprender “un camino de sumisión al gobierno de Trump”

    Minsal informa de afectaciones leves en recintos de salud por el sistema frontal pero afirma que red está completamente operativa

    FNE da luz verde a la alianza entre Enami y Rio Tinto para explotar litio en la Región de Atacama
    Negocios

    FNE da luz verde a la alianza entre Enami y Rio Tinto para explotar litio en la Región de Atacama

    Leonidas Montes y su visión de Quiroz, la megarreforma y el cambio de la percepción de la ciudadanía tras el estallido social

    Tráfico aéreo de pasajeros en Santiago continúa en picada y suma 11 meses a la baja

    ¿El terremoto de 7.4 en México podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos
    Tendencias

    ¿El terremoto de 7.4 en México podría tener efectos en Chile y la región? Esto dicen expertos

    Cómo será el tiempo en Santiago este fin de semana, según el pronóstico

    Qué es la isoterma cero y por qué es clave durante el intenso temporal que afecta al país

    “Tanto lloró Messi”: en España recuerdan la derrota de Argentina ante la Roja en 2016 en la previa de la final del Mundial
    El Deportivo

    “Tanto lloró Messi”: en España recuerdan la derrota de Argentina ante la Roja en 2016 en la previa de la final del Mundial

    ¿Vozinha a Colo Colo? La verdad detrás del interés albo por el arquero de Cabo Verde, sensación en el Mundial

    En vivo: Francia e Inglaterra se enfrentan por el tercer puesto del Mundial

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio
    Tecnología

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Review de Lenovo Legion Pro 7: el nuevo laptop gamer

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Ambientada en el EE.UU. actual y con ocho episodios: cómo será la esperada serie de Carrie
    Cultura y entretención

    Ambientada en el EE.UU. actual y con ocho episodios: cómo será la esperada serie de Carrie

    La última noche de Billie Holiday: sola, enferma y bajo vigilancia policial

    Cómo Zendaya consiguió el papel de Atenea en La Odisea y el rol que jugó Tom Holland

    Qué hay detrás del discurso de Trump en que acusó a China de “interferir” en las elecciones de 2020
    Mundo

    Qué hay detrás del discurso de Trump en que acusó a China de “interferir” en las elecciones de 2020

    Irán entra en la polémica electoral de Trump culpando a Israel de pervertir la política de Estados Unidos

    Reino Unido: Andy Burnham es elegido líder del Partido Laborista

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino
    Paula

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino

    La segunda vida que encontró en el agua

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?