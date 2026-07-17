“Tanto lloró Messi”: en España recuerdan la derrota de Argentina ante la Roja en 2016 en la previa de la final del Mundial.

Argentina y España disputarán este domingo la final del Mundial 2026. El encuentro se jugará a las 15 horas, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En la antesala del partido, desde Europa recordaron uno de los momentos más complejos de Lionel Messi con la Albiceleste. El tema fue abordado diario AS.

El periódico ibérico hizo referencia al recinto de la definición, el mismo donde Argentina perdió la final de la Copa América Centenario ante Chile, en 2016. Un resultado que llevó a Messi a anunciar, en ese momento, su salida de la selección. “Hace diez años, precisamente en el MetLife donde se juega la final ante España, perdió la Copa América y se derrumbó anunciando su retirada internacional”, señaló el medio citado.

Messi llora tras el partido ante Chile. MEXSPORT/PHOTOSPORT

En el mismo texto contrastan aquel episodio con el presente del capitán argentino, quien posteriormente regresó al equipo y conquistó las Copa Américas 2021 y 2024, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

“El estadio en el que tanto sufrió y lloró, aquel en el que definitivamente se hundió porque entendía que no podía triunfar con Argentina como acostumbraba a hacerlo con el Barça, le recibe de nuevo con una dimensión completamente distinta”, indican.

Una década después de aquella definición, donde la Pulga, de hecho, falló un penal en la tanda ante la Roja, el mismo estadio volverá a recibir a Messi. Esta vez para disputar su tercera final de la Copa del Mundo.