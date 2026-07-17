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    El Deportivo

    “31 artimañas sucias; maestros de las artes oscuras”: The Telegraph se lanza contra Argentina tras vencer a Inglaterra

    El medio británico analizó minuto a minuto el cruce mundialista que acabó a favor de la Albiceleste.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Li Ming

    Este miércoles Argentina consiguió meterse en la final del Mundial de Norteamérica 2026 tras imponerse por 2-1 a Inglaterra. El conjunto europeo consiguió ponerse en ventaja en el inicio del segundo tiempo con la anotación de Anthony Gordon. Pero lejos de ir en busca de aumentar la diferencia, el técnico Thomas Tuchel realizó cambios para sostener el resultado y aguantar hasta el final.

    La jugada no le resultó, pues tal como lo había mostrado Argentina contra Egipto, la Albiceleste fue con todo en el final hasta conseguir dar vuelta el marcador con las anotaciones de Enzo Fernández (85′) y Lautaro Martínez (90+2′).

    Esta situación no agradó para nada en la prensa inglesa." Ha habido muchos obstáculos en el camino y demasiadas humillaciones a lo largo de los años, pero cuando Inglaterra ganaba una semifinal de la Copa del Mundo a falta de cinco minutos para el final, parecía que esta vez podría ser diferente. La remontada argentina que siguió impulsó a Lionel Messi a su tercera final de la Copa del Mundo, e Inglaterra perdió el partido por dos goles en siete minutos. Las recriminaciones perdurarán durante años“, planteó The Daily Telegraph.

    The Guardian, a su vez, acusó que “el equipo de Tuchel se desmorona en el final” y que “Argentina sella una dramática remontada en el último minuto para alcanzar la final y romperle el corazón a Inglaterra”.

    Las “sucias artimañas” que acusa The Thelegraph

    Claro que el medio The Thelegraph fue más allá e hizo una recopilación de las jugadas y momentos que marcaron el partido. “La derrota de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial estuvo marcada por los constantes intentos del equipo sudamericano por desestabilizar al conjunto de Thomas Tuchel”, explican.

    “Desde entradas tardías hasta disputas sin balón e intentos de conseguir la expulsión de Harry Kane, Argentina desplegó todo tipo de artimañas sucias para hacer honor a su reputación como maestros de las artes oscuras”, manifiestan.

    1 minuto

    La intensidad del partido comienza en el primer minuto, cuando Alexis Mac Allister deja escapar un disparo a Elliot Anderson tras haberlo marcado apenas 19 segundos después del inicio de la semifinal.

    2 minutos

    Los ánimos se caldean cuando Leandro Parades empuja innecesariamente a Jude Bellingham por la espalda, lo que provoca que el jugador del Real Madrid le responda con provocaciones, causando que jugadores de ambos equipos se interpongan entre ellos.

    3 minutos

    La táctica de Argentina de no permitir que Inglaterra generara juego queda clara cuando, apenas segundos después de reanudarse el partido, Enzo Fernández llega tarde a Anderson y le propina un codazo en la nuca.

    6 minutos

    El nuevo fichaje del Manchester City, por el que se pagaron 166 millones de libras, vuelve a estar en el centro de la polémica cuando Giuliano Simeone, hijo del entrenador del Atlético de Madrid, Diego, le da una patada en el dorso del pie a Anderson.

    11 minutos

    Los jugadores ingleses empiezan a reaccionar cuando Fernández no es penalizado por otra falta sobre Anderson y, mientras el juego continúa, ambos forcejean en el suelo mientras intentan levantarse.

    11 minutos

    Mientras eso sucede, Morgan Rogers intenta retroceder mientras Argentina mueve el balón rápidamente en transición y el centrocampista del Aston Villa es derribado deliberadamente.

    13 minutos

    Después de que el árbitro asistente señalara fuera de juego a Simeone, Jordan Pickford lo embiste en un intento por quitarle el balón y el centrocampista del Atlético de Madrid le lanza una patada.

    15 minutos

    Leandro Paredes consigue una gran entrada sobre Bellingham, quien sufre el impacto y permanece en el suelo, recibiendo una buena reprimenda del argentino.

    16 minutos

    Anthony Gordon se escapa y es derribado inmediatamente por Simeone, quien le da un golpecito condescendiente en la cabeza cuando regresa para defender el tiro libre resultante.

    24 minutos

    El árbitro Ismail Elfath advierte a Simeone en un saque de esquina que no obstruya a Pickford, pero este lo hace de todos modos. Elfath pita falta justo después del saque de esquina.

    28 minutos

    Mac Allister cae tarde sobre Reece James, pero no se pita falta. La frustración se ha extendido hasta la banda inglesa, donde Tuchel pierde los estribos.

    31 minutos

    Fernández se une a la cola de tres hombres para cometer falta sobre Bellingham, que venía a toda velocidad, después de que el centrocampista inglés ya se hubiera zafado de Simeone.

    33 minutos

    Marc Guéhi se interpone entre Simeone y él, en la disputa por el balón, el extremo lo adelanta con la cabeza mientras intenta hacerle falta.

    34 minutos

    El lateral derecho argentino Nahuel Molina se suma a la acción embistiendo por la espalda a Bellingham.

    36 minutos

    Lionel Messi se abre paso entre Kane y Gordon antes de que Anderson choque con él, lo que resulta ser la primera tarjeta amarilla del partido. Messi le da una patada a Djed Spence mientras cae al suelo.

    37 minutos

    Los jugadores argentinos protestan, lo que provoca una fuerte discusión en el centro del campo. Kane se tapa la boca para hablar con el árbitro mientras Anderson recibe la tarjeta amarilla, lo que lleva a Mac Allister y Paredes a suplicar frenéticamente que lo expulsen. Un jugador no puede ser expulsado por taparse la boca al hablar con el árbitro, solo por dirigirse de forma desafiante a un jugador contrario.

    41 minutos

    Rogers se escapa al contraataque, pero Lisandro Martínez lo detiene y finalmente Elfath decide amonestar a un jugador argentino.

    45+1 minuto

    Mientras James intenta realizar un saque de banda rápido con un balón nuevo, alguien del banquillo argentino devuelve el balón viejo al terreno de juego para ralentizarlo.

    45+2 minutos

    Paredes le propina un fuerte golpe con la bota a Anderson justo cuando finaliza la primera parte.

    Xiao Yijiu

    Medio tiempo

    Messi y Fernández rodean al árbitro para protestar cuando este pita el final de la primera parte. Messi continúa protestando mientras ambos se dirigen al túnel de vestuarios.

    48 minutos

    Bellingham presiona a Messi en la línea de fondo y, mientras ambos salen rodando del terreno de juego, Messi empuja al centrocampista inglés contra la valla publicitaria.

    51 minutos

    A pesar de no haber participado mucho, el jugador con más probabilidades de recibir una tarjeta amarilla para Argentina la recibe. Cristian Romero es amonestado por derribar a Bellingham al suelo con ambos brazos para detener un contraataque.

    53 minutos

    Simeone balancea un brazo hacia atrás y este impacta en la cara de Spence. No hay amarillo.

    58 minutos

    Mientras Pickford intenta hacerse con el balón, Romero se yergue en lugar de agacharse y el portero del Everton cae al suelo encima de él.

    73 minutos

    El gol de Inglaterra le quita algo de mordisco a Argentina, pero vuelven a encontrar el golpe después de la pausa para hidratación cuando Messi le da un pequeño empujón a Spence durante un saque de banda.

    85 minutos

    Tras el gol de Fernández, Romero aprovecha la ocasión para celebrar y gritarle en la cara a un abatido Pickford.

    88 minutos

    Poco después de que consiguieran el empate, John Stones cayó al suelo con una lesión en la cabeza que provocó una interrupción del juego y los jugadores argentinos rodearon al árbitro para protestar.

    90+2 minutos

    Bellingham intenta llevar a Inglaterra hacia adelante en el campo y, cuando el balón sale por la línea de banda para un saque de banda, Gonzalo Montiel le dedica un buen sermón al número 10 de Inglaterra.

    Li Ming

    90+7 minutos

    Con Inglaterra ya perdiendo tras el cabezazo de Lautaro Martínez en el tiempo de descuento, Emiliano Martínez atrapa un balón alto y se deja caer para perder tiempo con una enorme sonrisa en la cara.

    Pitazo final

    Las exuberantes celebraciones de Argentina enfurecieron a algunos jugadores ingleses que lograron mantener la calma durante el partido. Dean Henderson empujó al goleador Martínez, mientras que Rogers se enredó con un grupo de jugadores y Bellingham le dio una palmada en la nuca al suplente Valentín Barco .

    Después del partido

    Los jugadores argentinos celebran con una pancarta lanzada por los aficionados que proclama: “Las Malvinas son Argentinas”. Al ser una declaración política, podría acarrearles problemas con la FIFA.

    Más sobre:FútbolMundial 2026ArgentinaInglaterra

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