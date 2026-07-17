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    Futura AFP Multiplica llama a mantener plazo de implementación de la licitación del stock de afiliados

    Mientras el gobierno evalúa modificar la licitación del stock de afiliados en medio de las alertas de las AFP, el impulsor de la potencial nueva AFP, Nicolás Glisser, llama a respetar los plazos y descarta que pueda generar impacto en el mercado de capitales o en la rentabilidad de los fondos de pensiones.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Futura AFP Multiplica llama a mantener plazo de implementación de la licitación del stock de afiliados Pablo Vásquez R.

    Uno de los objetivos que tiene la reforma de pensiones que aprobó el Congreso en enero de 2025, es generar mayor competencia en la industria de AFP, para así reducir las comisiones que cobran a los afiliados, que actualmente van entre 0,46% y 1,45% de la remuneración imponible.

    Con ese objetivo, la referida ley establece que cada dos años se licitarán grupos de afiliados que ya estén dentro de las AFP, los que son seleccionados de manera aleatoria, y que equivalen al 10% de los afiliados no pensionados del sistema. La administradora que oferte el menor cobro se adjudica la subasta. El primer llamado a licitación deberá realizarse en agosto de 2027, para ser adjudicada en diciembre, y que finalmente se traspasen los afiliados en junio de 2028.

    Pero el gobierno está analizando si es necesario realizar cambios a la ley, ante las alertas que han levantado las AFP al implementarse esta medida cerca del cambio desde los actuales multifondos a fondos generacionales.

    El exhead of equities de AFP Capital, Nicolás Glisser, lleva alrededor de un año planificando el ingreso a la industria con una nueva AFP, a la que llamarán Multiplica, junto con más de una decena de conocidos inversionistas, entre ellos, Matías Muchnick (NotCo), Tomás Bercovich (Global66), Germán Guerrero (MBI), Alberto Muchnick (presidente de AMM Capital), Andrés Muchnick (gerente general de AMM Administradora de Fondos), entre otros. Y recientemente se unió como socio y asesor Enrique Muñoz Torres, quien ha ocupado cargos relevantes en Google y Yahoo.

    Nicolás Glisser Pablo Vásquez R.

    Bajo este escenario, Glisser se muestra contrario a postergar o modificar la licitación del stock de afiliados, porque a su juicio, quedó bien diseñada. “Sería una mala noticia que se aplazara algo que está bien hecho“, afirma. “Hay argumentos técnicos de sobra para demostrar que no tiene ningún impacto en el mercado de capitales ni en la rentabilidad. Que operativamente no es un proceso complicado. Es traspasar custodias de un lado para otro”, sostiene.

    ¿Cómo van todos los preparativos para crear la AFP Multiplica?

    Nuestra idea es llegar al (primer) llamado a la licitación que estableció la reforma previsional, y que tiene fecha límite en agosto del próximo año. Y para llegar, necesitas un certificado provisorio, que lo entrega la Superintendencia de Pensiones luego de una serie de procedimientos. Es bastante trabajo la verdad, donde la Superintendencia valida que tienes lo necesario para poder ir a la licitación y eventualmente adjudicártela. Estamos en todo ese proceso de cara a la licitación, y en paralelo, (avanzando en) todo lo necesario para, una vez ganada la licitación, montar la AFP.

    Las AFP han dicho que no es bueno que se implemente la licitación del stock de afiliados tan pronto, porque calza justo con el paso a fondos generacionales. ¿Es una crítica válida?

    Siendo súper honesto, no. Y entiendo de dónde viene, porque es de la industria, de las mismas AFP, y de actores que están súper vinculados o relacionados a las AFP. Entonces, lo entiendo, pero no lo comparto.

    El cambio desde multifondos a fondos generacionales ocurrirá en abril del próximo año. La verdad es que hay tiempo de sobra, porque la licitación no es en agosto ni en septiembre del próximo año, sino que se ejecuta en junio de 2028. Es decir, hay más de un año de un evento al otro.

    ¿Pero podría generar efectos no deseados en el mercado y en la rentabilidad de los fondos de pensiones?

    El nuevo régimen que definió la Superintendencia es súper razonable. Está bien hecho. Cuida una serie de puntos bien relevantes en el traspaso, por ejemplo, que los activos chilenos tengan un peso no muy distinto a lo que tienen hoy día, que la transición se haga de forma correcta para que no genere ningún tipo de impacto. Y hay más de un año para hacer toda esa transición de forma ordenada. Ahí no hay ni un tema, y si los hubiera, hay tiempo para ir levantando cada uno de ellos, y que no genere perjuicios.

    Ha habido harto ánimo de modificar la licitación, o en el margen, aplazarla, sin ningún argumento técnico, solamente este alarmismo, y estas frases que suenan bien agresivas, de que puede pasar algo. La verdad es que no va a pasar nada, porque la licitación está bien diseñada.

    Pablo Vásquez R.

    ¿Su llamado entonces es a no hacer cambios a la licitación y que sigan los plazos ya estipulados?

    Exactamente. Yo creo que hay que respetar la ley. Esto es algo que se lleva discutiendo muchos años. Que es súper necesario. Y hay un límite de aplazar las cosas. Tiene que haber voluntad de los involucrados en avanzar. Y habiendo esa voluntad, yo estoy seguro que se puede ejecutar.

    Acá se hicieron tres retiros del 10% que operativamente son mucho más complejos. Yo participé de eso, estaba en la mesa trabajando en Capital. El potencial impacto en el mercado de capitales era mucho mayor, porque había que liquidar activos. Y la verdad es que salieron razonablemente bien. No hubo temas operativos. Sí hubo impacto en algunas cosas donde sí se tuvo que liquidar, en particular en la renta fija local. Pero eso no va a suceder ahora, porque tú lo traspasas.

    Este alarmismo que hay con respecto a la licitación, de que va a tener impacto en el mercado de capitales, (en realidad) no va a tener ninguno. El activo que vale X en un lado, va a seguir valiendo lo mismo cuando se traspase al otro. No hay impacto en la rentabilidad de los fondos.

    ¿Cómo solucionaría el traspaso de activos alternativos?

    Los activos alternativos son difíciles de traspasar. Ahí lo que hace sentido, dado que los activos alternativos son un porcentaje bien menor de las carteras, es que no se traspasen. Y el ente que gane la licitación, genere un programa de activos alternativos desde cero. De hecho, el régimen nuevo se hace cargo de eso, porque tiene estos waiver (en los límites), con ciertos plazos para nuevos entrantes, que da un mayor margen para poder invertir en las distintas clases de activos.

    ¿Cree que las AFP están velando por sus intereses más que hacer alertas reales?

    Claro, están velando por sus intereses. Ha sido la tónica por muchos años. Esta es una reforma súper transversal, obviamente hay cosas por mejorar, pero estructuralmente está bien hecha. Llevamos más de diez años en esto. Ya no se puede aplazar más. Más que levantar alarma y sustos, me gustaría ver a las AFP proponiendo soluciones de cómo implementar de forma correcta lo que hoy día está en la ley.

    Más sobre:PensionesReforma previsionalAFPReforma de pensionesMultiplicaNicolás GlisserPensión

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