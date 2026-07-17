El extraño efecto de una pastilla falsa que mejoró la memoria de los pacientes en un estudio

Una pastilla sin ningún ingrediente activo logró mejorar la memoria y el rendimiento físico de un grupo de adultos mayores .

Aunque parezca contradictorio, ese fue el resultado de un estudio liderado por psicólogos de la Universidad Católica de Milán.

Estos hallazgos refuerzan la idea de que la mente puede influir de manera importante en el funcionamiento del cuerpo durante el envejecimiento.

El extraño efecto de una pastilla falsa que mejoró la memoria de los pacientes en un estudio Tendencias / La Tercera

¿Cómo se hizo el estudio?

La investigación, publicada en la Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud, evaluó a 90 adultos mayores sanos, quienes fueron divididos en tres grupos durante tres semanas.

Uno no recibió tratamiento, otro tomó un placebo creyendo que se trataba de un suplemento beneficioso y un tercero recibió exactamente la misma pastilla, pero sabiendo que era un placebo.

“Nuestro objetivo era aclarar si una terapia con placebo de etiqueta abierta –es decir, donde el receptor sabe que es un placebo– o un suplemento falso podrían influir en las funciones psicológicas, cognitivas y físicas de los adultos mayores que viven en la comunidad”, explicó el investigador Francesco Pagnini.

Antes y después de la intervención, los participantes realizaron pruebas de memoria a corto plazo, atención selectiva y rendimiento físico, además de responder cuestionarios sobre estrés, bienestar, fatiga y otros indicadores.

¿Qué mostraron los resultados?

Los resultados sorprendieron a los investigadores.

Quienes sabían que estaban tomando un placebo presentaron menores niveles de estrés y una mejora significativa en la memoria a corto plazo respecto del grupo que no recibió ninguna intervención.

En términos generales, ambos grupos que tomaron placebos mostraron avances en el rendimiento cognitivo y físico, aunque las mayores mejoras se observaron en quienes conocían la verdadera naturaleza de la pastilla.

El extraño efecto de una pastilla falsa que mejoró la memoria de los pacientes en un estudio

El rendimiento físico aumentó un 7% en quienes creían recibir un suplemento real y un 9,2% entre quienes sabían que era un placebo .

En las pruebas cognitivas, las mejoras oscilaron entre un 12,6% y un 14,6% en el grupo engañado, mientras que en el grupo de placebo de etiqueta abierta variaron entre un 6,9% y un 21,5%, dependiendo de la evaluación aplicada.

“Se trata de efectos significativos, comparables a los observados en algunos estudios experimentales sobre actividad física en relación con el rendimiento físico y el entrenamiento cognitivo, especialmente en lo que respecta a la memoria”, afirmó Pagnini.

Además de la mejora en la memoria, los investigadores detectaron una reducción de la somnolencia y un descenso más marcado de los niveles de estrés entre quienes sabían que estaban tomando un placebo.

¿Qué dicen los autores?

Para el equipo, estos resultados sugieren que los placebos de etiqueta abierta podrían convertirse en una estrategia ética y prometedora para favorecer un envejecimiento saludable .

“El estudio forma parte de una línea de investigación consolidada en la que analizamos el papel de la mente en los procesos de envejecimiento, lo cual es muy importante”, señaló Pagnini.

Según los autores, los hallazgos se suman a la creciente evidencia de que los pensamientos, las emociones y la forma en que las personas perciben su propio envejecimiento pueden influir no solo en el bienestar psicológico, sino también en la memoria, el desempeño físico y otras funciones cognitivas.