SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Los investigadores vieron que los cerebros de quienes lo hicieron regularmente parecían más jóvenes en las tomografías después de un año, en comparación a cuando empezaron.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación. Foto: referencial.

    Un estudio publicado en el Journal of Sport and Health Science concluyó que el ejercicio regular durante la mediana edad “rejuvenece” funcionalmente el cerebro.

    Los resultados se basan en un ensayo realizado con 130 hombres y mujeres sanos, quienes tenían entre 26 y 58 años, y rara vez o nunca hacían actividad física.

    Algunos de los participantes fueron asignados aleatoriamente a un programa de ejercicio aeróbico, mientras que los otros permanecieron como grupo de control.

    Durante un año, el grupo de ejercicio asistió semanalmente a dos sesiones supervisadas de una hora, en un entorno de laboratorio. Además, se les pidió que entrenaran en casa para alcanzar un total de 150 minutos por semana.

    Tanto al inicio como al final del estudio, los investigadores evaluaron la edad cerebral predicha y la aptitud cardiorrespiratoria de los participantes.

    Al analizar los resultados, vieron que los cerebros de quienes hicieron ejercicio parecían más jóvenes en las tomografías, en comparación a cuando empezaron.

    Asimismo, notaron que los cerebros de quienes no siguieron el programa parecían levemente más viejos que antes.

    Esto último fue esperable para los investigadores, ya que había transcurrido un año.

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación. Foto: referencial.

    Cómo el ejercicio puede influir en el “rejuvenecimiento” funcional del cerebro

    El director de neurociencia traslacional del Instituto de Investigación AdventHealth en Orlando y autor principal del estudio, Kirk I. Erickson, declaró al Washington Post que, en promedio, quienes practicaron ejercicio redujeron su edad cerebral en el equivalente a unos siete meses.

    Aunque comentó que no se trata de una disminución significativa, dijo que, con el tiempo, el cambio acumulativo en la edad cerebral gracias a la actividad física podría representar una reducción de varios años.

    En sus palabras, los resultados del estudio “nos indican que el cerebro es modificable y que el ejercicio es una excelente manera de modificarlo”.

    Según Erickson, también sugieren que la mediana edad podría ser un punto de inflexión importante para la salud cerebral.

    Hacer actividad física regularmente entre los 35 y los 55 años podría cambiar la trayectoria del envejecimiento cerebral durante los próximos años, aseguró el autor del estudio.

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación. Foto: referencial.

    A diferencia de lo que tenían previsto, los investigadores no encontraron correlación entre los cambios en la condición física, la presión arterial, el peso corporal u otros indicadores de salud y los cambios en la edad cerebral.

    De acuerdo a Erickson, aquello sugiere que existe otro factor que influye en la relación entre la actividad física y una menor edad cerebral, como la alteración de la inflamación, la sensibilidad a la insulina o los niveles de hormonas del estrés después del ejercicio.

    Tras presentar sus hallazgos, el equipo ahora planea centrarse en esos indicadores de salud en futuras investigaciones.

    De la misma manera, reconoció Erickson, su estudio no detalla qué regiones cerebrales específicas cambiaron, si la cognición mejoró o si el riesgo de demencia disminuyó.

    El investigador y su equipo esperan analizar las regiones cerebrales individuales en próximos estudios, así como hacer un seguimiento de los efectos de los cambios en la edad cerebral sobre las habilidades cognitivas y la memoria.

    Junto con ello, esperan analizar qué cantidad y qué tipos de ejercicios provocan las mayores reducciones en la edad cerebral, y si estas reducciones son similares en personas mayores que comienzan a hacer ejercicio.

    Lee también:

    Más sobre:SaludCerebroEjercicioActividad físicaSalud cerebralLongevidadEnvejecimientoLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desbaratan punto de acopio de drogas en Peñalolén: se incautaron drogas avaluadas en más de $24 millones

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Bukele confirma que llegaron a Venezuela tres de los seis aviones de ayuda humanitaria ante los terremotos

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    Heladas en Santiago: cuándo se intensifican las temperaturas invernales en la Región Metropolitana

    Lo más leído

    1.
    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    2.
    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    3.
    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    4.
    Ozempic y los fármacos GLP-1 pueden reducir la impulsividad y comportamiento violento, según un estudio

    Ozempic y los fármacos GLP-1 pueden reducir la impulsividad y comportamiento violento, según un estudio

    5.
    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 26 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 26 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 26 de junio: toda la red está disponible

    Así funciona la red de Metro este viernes 26 de junio: toda la red está disponible

    Los Tres en el Movistar Arena: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

    Los Tres en el Movistar Arena: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

    Desbaratan punto de acopio de drogas en Peñalolén: se incautaron drogas avaluadas en más de $24 millones
    Chile

    Desbaratan punto de acopio de drogas en Peñalolén: se incautaron drogas avaluadas en más de $24 millones

    Temblor hoy, viernes 26 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este viernes 26 de junio: toda la red está disponible

    Histórico ejecutivo de Mercado Libre deja la compañía tras 12 años en ella
    Negocios

    Histórico ejecutivo de Mercado Libre deja la compañía tras 12 años en ella

    Hacienda reformulará crédito al empleo: lo focalizará a la industria de exportación de servicios y costo bajará al menos a la mitad

    El dólar y el petróleo suben mientras las acciones tecnológicas caen

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes
    Tendencias

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Heladas en Santiago: cuándo se intensifican las temperaturas invernales en la Región Metropolitana

    Dejó a su familia en Pucón y cumplió su sueño con 16 años: quién es Felipe Raipán, el héroe de Colo Colo en Copa Chile
    El Deportivo

    Dejó a su familia en Pucón y cumplió su sueño con 16 años: quién es Felipe Raipán, el héroe de Colo Colo en Copa Chile

    “Se están cagando en el laburo nuestro”: la furia de O’Higgins contra el arbitraje ante Colo Colo en la Copa Chile

    El drástico consejo de Salah a Manuel Pellegrini: “Por la amistad que tengo con él, preferiría que no venga a sufrir”

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?
    Tecnología

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas
    Cultura y entretención

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas

    Gilsons llega a Chile: “No hacemos música religiosa ni tenemos esa pretensión”

    Supergirl: cómo es el aterrizaje de la caótica prima de Superman en los cines

    Bukele confirma que llegaron a Venezuela tres de los seis aviones de ayuda humanitaria ante los terremotos
    Mundo

    Bukele confirma que llegaron a Venezuela tres de los seis aviones de ayuda humanitaria ante los terremotos

    Delcy Rodríguez da las gracias a Musk por dar acceso gratuito a Starlink tras los terremotos en Venezuela

    Keiko Fujimori da por ganadas las elecciones en Perú: “Ahora tenemos que fijarnos en los próximos cinco años”

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención
    Paula

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche