El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación. Foto: referencial.

Un estudio publicado en el Journal of Sport and Health Science concluyó que el ejercicio regular durante la mediana edad “rejuvenece” funcionalmente el cerebro .

Los resultados se basan en un ensayo realizado con 130 hombres y mujeres sanos, quienes tenían entre 26 y 58 años, y rara vez o nunca hacían actividad física.

Algunos de los participantes fueron asignados aleatoriamente a un programa de ejercicio aeróbico, mientras que los otros permanecieron como grupo de control.

Durante un año, el grupo de ejercicio asistió semanalmente a dos sesiones supervisadas de una hora, en un entorno de laboratorio. Además, se les pidió que entrenaran en casa para alcanzar un total de 150 minutos por semana.

Tanto al inicio como al final del estudio, los investigadores evaluaron la edad cerebral predicha y la aptitud cardiorrespiratoria de los participantes.

Al analizar los resultados, vieron que los cerebros de quienes hicieron ejercicio parecían más jóvenes en las tomografías, en comparación a cuando empezaron .

Asimismo, notaron que los cerebros de quienes no siguieron el programa parecían levemente más viejos que antes.

Esto último fue esperable para los investigadores, ya que había transcurrido un año.

El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación. Foto: referencial.

Cómo el ejercicio puede influir en el “rejuvenecimiento” funcional del cerebro

El director de neurociencia traslacional del Instituto de Investigación AdventHealth en Orlando y autor principal del estudio, Kirk I. Erickson, declaró al Washington Post que, en promedio, quienes practicaron ejercicio redujeron su edad cerebral en el equivalente a unos siete meses .

Aunque comentó que no se trata de una disminución significativa, dijo que, con el tiempo, el cambio acumulativo en la edad cerebral gracias a la actividad física podría representar una reducción de varios años .

En sus palabras, los resultados del estudio “nos indican que el cerebro es modificable y que el ejercicio es una excelente manera de modificarlo”.

Según Erickson, también sugieren que la mediana edad podría ser un punto de inflexión importante para la salud cerebral .

Hacer actividad física regularmente entre los 35 y los 55 años podría cambiar la trayectoria del envejecimiento cerebral durante los próximos años, aseguró el autor del estudio.

El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación. Foto: referencial.

A diferencia de lo que tenían previsto, los investigadores no encontraron correlación entre los cambios en la condición física, la presión arterial, el peso corporal u otros indicadores de salud y los cambios en la edad cerebral.

De acuerdo a Erickson, aquello sugiere que existe otro factor que influye en la relación entre la actividad física y una menor edad cerebral, como la alteración de la inflamación, la sensibilidad a la insulina o los niveles de hormonas del estrés después del ejercicio.

Tras presentar sus hallazgos, el equipo ahora planea centrarse en esos indicadores de salud en futuras investigaciones.

De la misma manera, reconoció Erickson, su estudio no detalla qué regiones cerebrales específicas cambiaron, si la cognición mejoró o si el riesgo de demencia disminuyó.

El investigador y su equipo esperan analizar las regiones cerebrales individuales en próximos estudios, así como hacer un seguimiento de los efectos de los cambios en la edad cerebral sobre las habilidades cognitivas y la memoria.

Junto con ello, esperan analizar qué cantidad y qué tipos de ejercicios provocan las mayores reducciones en la edad cerebral, y si estas reducciones son similares en personas mayores que comienzan a hacer ejercicio.