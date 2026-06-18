Una investigación publicada en el British Journal of Sports Medicine asegura haber encontrado el punto óptimo entre el ejercicio de resistencia y la longevidad.

Para realizar el estudio, los autores recopilaron datos de 30 años sobre los hábitos de actividad física de más de 147.000 hombres y mujeres.

Luego, buscaron asociaciones entre la cantidad de minutos que las personas dedicaban a levantar pesas cada semana y su esperanza de vida.

De acuerdo a sus resultados, cualquier cantidad de ejercicio de resistencia se asoció con un menor riesgo de muerte prematura , en comparación a no levantar pesas en absoluto.

Las asociaciones fueron especialmente fuertes para las enfermedades cardiovasculares y las afecciones neurológicas.

Según su revisión, las personas que levantaban pesas, independiente de la frecuencia, tenían menos probabilidades de morir por ataques cardíacos o enfermedad de Alzheimer , en comparación con quienes no realizaban entrenamiento de resistencia.

Además de estas asociaciones, los investigadores afirman haber encontrado el punto óptimo de levantamiento de pesas semanal que se asocia con el mayor beneficio en términos de longevidad.

Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer. Foto: referencial.

Cuántos minutos semanales de levantamiento de pesas se asocian con una mayor longevidad

El punto óptimo para el entrenamiento de resistencia se situó entre 90 y 119 minutos semanales de levantamiento de pesas .

Dicha actividad física, durante ese rango de tiempo y cada semana, se asoció con un riesgo un 13% menor de morir prematuramente por cualquier causa y un riesgo un 19% menor de morir por enfermedades cardíacas .

El riesgo de morir por enfermedades neurológicas, como la demencia, disminuyó un 27% .

Tras 119 minutos semanales se estancaron los beneficios, según los investigadores. Es decir, no aumentó el riesgo de mortalidad, pero tampoco disminuyó más.

Para llegar a esos resultados, los autores utilizaron estudios y bases de datos supervisadas por la Universidad de Harvard.

Los participantes de esos estudios completaron frecuentemente cuestionarios detallados sobre sus hábitos de ejercicio a lo largo de los años.

La muestra fue de 147.374 hombres y mujeres, quienes en su mayoría estaban en la mediana edad al momento de unirse.

Después, compararon esos datos con los registros de defunción de los siguientes 30 años aproximadamente.

Utilizaron modelos complejos para descifrar cómo los diferentes tipos y cantidades de actividad física se relacionan con la esperanza de vida y analizaron la relación entre el ejercicio y la mortalidad.

Uno de sus hallazgos más relevantes es que el aumento de la esperanza de vida asociado al levantamiento de pesas se sumó a cualquier beneficio que se pudiera obtener con el ejercicio aeróbico , ya que los investigadores controlaron este tipo de ejercicio.

En otras palabras, afirman, los beneficios fueron acumulativos.

La investigadora postdoctoral de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, Yiwen Zhang, quien dirigió el estudio, declaró al Washington Post: “Las personas que combinaron ejercicio aeróbico con entrenamiento de resistencia generalmente presentaron el menor riesgo de mortalidad” .

Sin embargo, el trabajo no muestra cuál es la mejor manera de utilizar los 90 a 119 minutos de levantamiento de pesas semanales.

Sobre dicho punto, “sin duda se necesita más investigación”, dijo al citado periódico el profesor de nutrición y epidemiología en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y autor principal del nuevo estudio, Edward Giovanucci.