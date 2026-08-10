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    Ebitda e ingresos de SMU se incrementan en el primer semestre

    La matriz de Unimarc, Alvi y Super10 mejoró su Ebitda en un 3,9% y sus ingresos en 2,1%. La utilidades de la empresa totalizaron $1.708 millones, afectadas por mayores gastos de reorganización.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Nuevo Unimarc en Reñaca.

    La compañía supermercadista SMU –matriz de Unimarc, Alvi y Super10 en Chile- reportó un aumento de 3,9% en su Ebitda durante el primer semestre del 2026 versus el mismo periodo del año pasado, llegando a $108.886 millones.

    Por su parte, los ingresos de la compañía totalizaron $1.414.451 millones, lo que representa un incremento de 2,1% versus el mismo periodo del 2025.

    “El formato Unimarc registró un aumento de 1,9%; el negocio de supermercados en Perú (con Mayorsa y Maxiahorro) creció un 19,9%; y los formatos de precio Alvi y Super10 tuvieron un incremento de 0,4%. Adicionalmente, las ventas online crecieron en un 15% en el primer semestre, impulsado por mayores transacciones en las plataformas propias Unimarc.cl y Alvi.cl, junto con una expansión significativa en la cobertura omnicanal en 2026″, sostuvo la compañía, ligada a la familia Saieh, dueña también de Copesa, empresa que edita La Tercera.

    El gerente general de SMU, Marcelo Gálvez, señaló que “enfrentados a un contexto macroeconómico de bajo crecimiento en el consumo y alto desempleo, mantuvimos el foco en la generación de valor para nuestros clientes, implementando campañas promocionales diseñadas para maximizar su presupuesto familiar. Asimismo, mejoramos los surtidos de nuestros formatos, para ofrecer calidad a precios convenientes, especialmente a través de nuestras marcas propias, las cuales alcanzaron un nivel de penetración de un 14,3% en las ventas en el segundo trimestre”.

    La firma destacó la mejora secuencial de los formatos Super10 y Alvi, los cuales habían disminuido 8,3% en el cuarto trimestre de 2025 y un 0,6% en el primer trimestre de 2026, logrando una variación positiva en el segundo trimestre. Gálvez apuntó a que esta “tendencia positiva refleja la evolución favorable en el desempeño de los locales que convertimos desde Mayorista 10 el año pasado. Al principio, el proceso de conversión implicó intervenciones y cambios de surtido que afectaron la experiencia de compra. Sin embargo, en los períodos más recientes, los clientes han ido descubriendo y valorando las nuevas propuestas de valor, contribuyendo a la maduración de las tiendas convertidas”.

    Las utilidades de la empresa cayeron un 91% pasando de $19.162 millones a $1.708 millones en el primer semestre del 2026. “El año pasado, SMU obtuvo mayores ganancias por ventas de activos, y este año registró mayores gastos por planes de reestructuración organizacional, lo que contribuirá a ahorros en los próximos períodos”, argumentó la compañía.

    SMU también resaltó que al cierre del primer semestre casi la mitad de las 16 aperturas programadas para este año (como parte del plan estratégico 2026-2028) se ha materializado. Durante el primer semestre, la compañía abrió tres tiendas del formato Unimarc, dos de Super10 y dos de Maxiahorro. “Asimismo, el crecimiento en las ventas online refleja la mayor cobertura omnicanal, dado que, en el último año, la empresa sumó operaciones online en más de 100 comunas adicionales”, dijo SMU.

    Más sobre:Resultados de EmpresasSMUSupermercados

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