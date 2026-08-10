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    Gobierno anuncia emergencia preventiva climática entre Arica y Coquimbo ante nuevo escenario de lluvias

    La medida, formalizada mediante el decreto 1.269 del Ministerio del Interior, busca acelerar la coordinación y disponibilidad de recursos ante eventuales afectaciones a personas, viviendas, infraestructura y servicios básicos.

    Por 
    Roberto Martínez

    El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes en La Moneda un Comité de Emergencia destinado a monitorear el escenario meteorológico que afecta y amenaza a distintas zonas del norte del país, instancia tras la cual el gobierno anunció la declaración de una emergencia preventiva climática entre las regiones de Arica y Parinacota y Coquimbo.

    La medida fue formalizada mediante el decreto N° 1.269 del Ministerio del Interior, según informó el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado. La declaración se extenderá desde este lunes hasta el 16 de agosto.

    Alvarado explicó que la decisión busca anticipar los procedimientos administrativos y de coordinación que podrían requerirse frente a una eventual emergencia.

    “Los tiempos de respuesta son importantes y es necesario tener una reacción pronta y oportuna ante las afectaciones que se puedan producir tanto a las personas como a la infraestructura”, señaló.

    En esa línea, sostuvo que el decreto permitirá movilizar y disponer de los recursos necesarios para atender una primera fase de emergencia, facilitando la respuesta de los distintos organismos públicos.

    Coordinación con regiones y Fuerzas Armadas

    Durante la reunión, Kast señaló que los gobiernos regionales y las delegaciones presidenciales de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama y Coquimbo se encuentran activados y coordinados con las autoridades locales.

    El Mandatario agregó que se ha solicitado evaluar las coordinaciones necesarias con las Fuerzas Armadas, considerando que Atacama y Coquimbo mantienen estados de excepción vigentes, según indicó.

    “Le hemos solicitado también la coordinación eventual que tenga que hacerse con las Fuerzas Armadas”, afirmó Kast.

    El Presidente también destacó la preparación de albergues, el monitoreo de quebradas mediante sistemas remotos y presenciales, y la disposición de maquinaria del Ministerio de Obras Públicas para responder ante eventuales problemas de conectividad.

    A ello se suma el monitoreo de las comunicaciones satelitales, con el objetivo de evitar que sectores afectados queden sin medios para recibir alertas o mantener contacto con las autoridades.

    Eventual suspensión de clases

    Otro de los aspectos abordados por el gobierno corresponde a una eventual suspensión de clases en las zonas que pudieran resultar afectadas.

    Alvarado explicó que se establecieron canales de coordinación para que cualquier decisión de este tipo sea adoptada de manera estructurada y con información proveniente de Senapred y del Ministerio del Interior, de acuerdo con las condiciones que se registren en cada región.

    El Ejecutivo también instruyó a los delegados presidenciales regionales mantener coordinación con los organismos públicos, incluyendo las Fuerzas Armadas, para disponer de personal destinado a eventuales labores de ayuda humanitaria.

    Seguimiento de posibles daños

    En el mismo tenor, el gobierno anticipó además la posibilidad de reinstalar mesas técnicas para realizar un seguimiento permanente de la evolución del sistema meteorológico y de sus eventuales consecuencias.

    “Con el levantamiento de la información proveniente de las eventuales zonas de afectación, poder definir los cursos de acción y las alternativas de solución que se nos presenten en ese minuto, fundamentalmente en temas de conectividad, afectación de viviendas, afectación de sistemas productivos, afectación eventual de servicios básicos”, detalló.

    “La mejor respuesta a una emergencia es la prevención en la anticipación”, cerró Alvarado.

    Sistemas regionales activados desde el jueves

    La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, detalló que los organismos que integran el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se encuentran trabajando desde antes de la llegada del sistema frontal.

    “Los sistemas regionales de prevención y respuesta ante desastres se encuentran activados desde el día jueves recién pasado”, explicó, señalando que la decisión se adoptó a partir de los antecedentes entregados por la Dirección Meteorológica de Chile sobre la evolución del fenómeno.

    Cebrián indicó que la activación contempla medidas destinadas principalmente a prevenir afectaciones a las personas y, posteriormente, a la infraestructura.

    “Todos los organismos que formamos parte de este sistema nos encontramos activados, no estamos escatimando medidas en poder prevenir y anticiparnos ante la ocurrencia de este sistema frontal en zonas donde normalmente no están preparadas para poder recibir este tipo de eventos”, sostuvo.

    También advirtió que el fenómeno estará acompañado por “montos importantes de precipitaciones, viento, nevadas y también tormentas eléctricas”.

    En este contexto, llamó a la ciudadanía a adoptar medidas de precaución y evitar conductas que puedan aumentar los riesgos.

    “El llamado es a la prevención, a cuidarnos, a ayudarnos entre todos y todas para poder enfrentar esta situación”, afirmó Cebrián, quien también pidió a la población mantenerse informada mediante los canales oficiales.

    Más sobre:Emergencia climáticaPresidente KastClaudio AlvaradoSistema frontal

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