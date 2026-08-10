Investigación fue archivada: Servel notifica a Orrego que coaching que reprochó Contraloría no constituye gasto electoral

El Servicio Electoral (Servel) decidió archivar la investigación que desarrollaba en contra del gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, Claudio Orrego.

La investigación respondió al informe de la Contraloría General de la República que dio cuenta de un aparente uso irregular de dineros del GORE en la campaña por la reelección de Orrego, por la contratación por $31 millones de una asesoría de coaching directivo que, según reportó el organismo fiscalizador, aludía “explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral“.

La Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral del Servel dispuso el archivo de la investigación iniciada de oficio a partir del informe de Contraloría.

La entidad estimó que los desembolsos examinados no constituyen gasto electoral en los términos que establece la Ley 19.884.

Asimismo, de acuerdo a una resolución emitida el pasado 3 de agosto, se consideró que los antecedentes reunidos carecen de mérito suficiente para justificar la formulación de cargos y la instrucción de un procedimiento administrativo sancionatorio.

Tras ser notificado, Orrego valoró la decisión del organismo.

“Desde el primer momento dijimos que había que dejar que las instituciones hicieran su trabajo y siempre estuvimos disponibles para que se investigara. Hoy el Servel es claro: los gastos examinados no constituyen gasto electoral y no existe mérito para formular cargos. Recibimos esta resolución con tranquilidad, porque las acusaciones políticas pueden ser rápidas, pero son las instituciones las que finalmente establecen los hechos”, manifestó la autoridad regional.

La resolución del Servel va en línea con la determinación de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, que, en marzo de este año, cerró la investigación penal que estaba desarrollando por estas asesorías y comunicó su decisión de no perseverar en la causa.

Consejeros regionales (cores) de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y el Partido Republicano utilizaron los reproches de Contraloría a las asesorías para sustentar una reclamación en la justicia electoral e ingresar un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), pidiendo la remoción de Orrego.

El viernes 7 de agosto, el Tricel tuvo a la vista la causa y optó por dejar en estudio el requerimiento.