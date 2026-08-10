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    Política

    Kast fija su vara para medir la disciplina oficialista: margen para agendas propias mientras haya votos para el gobierno

    El Mandatario relativizó las diferencias que han surgido en el sector y puso el foco en los resultados concretos en el Parlamento. Su criterio es que los partidos pueden mantener sus propias posiciones mientras ello no impida avanzar en las prioridades de La Moneda.

    Por 
    Rocío Latorre
     
    Pedro Rosas
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La proliferación de agendas propias dentro del oficialismo no ha pasado inadvertida en La Moneda. En las últimas semanas, distintas colectividades del sector han levantado iniciativas que no necesariamente forman parte de las prioridades del Ejecutivo, como el respaldo a proyectos vinculados a “Escucha su corazón”, la presión para otorgar indultos para uniformados condenados y la eliminación del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

    Pero en medio de ese escenario, el Presidente José Antonio Kast fijó este lunes un parámetro para evaluar el funcionamiento de su coalición.

    En una extensa conversación con Tele13 Radio, el Mandatario relativizó las diferencias políticas entre los partidos y puso el acento en aquello que, a su juicio, resulta determinante: que esas disputas no se traduzcan en trabas para la gestión y, particularmente, para la agenda legislativa del Ejecutivo.

    “Diferencias de opinión pueden haber siempre. No le tengo miedo al debate ni a las diferencias de opinión (...). La mejor señal de orden es el resultado legislativo”, sostuvo.

    Kast descartó, además, que exista una falta de lealtad de su partido en particular -republicanos- y aseguró que observa “una tremenda coordinación y lealtad de todos los que apoyan o sustentan las bases del gobierno”. Su evaluación, dijo, está puesta en los resultados.

    “Yo en campaña siempre hablé de una unidad legislativa y eso se ha ido dando. Estas distintas reformas han tenido votaciones muy importantes, incluso la megarreforma. Hemos logrado en algunos casos 100 votos de 155”, afirmó. “Yo puedo evaluar son los resultados legislativos que han sido muy buenos”, agregó.

    La misma lógica utilizó al ser consultado por las diferencias que han emergido en el sector. “Nunca voy a interferir en opiniones políticas, si es legítimo. En los temas importantes, vamos a tener siempre unidad”, aseguró.

    Y agregó: “Trabas a la gestión del gobierno, en temas efectivos que son resultados legislativos, no ha habido. Diferencias de opinión pueden haber siempre”.

    Así, el Presidente estableció una separación entre el debate político de los partidos y la capacidad del Ejecutivo para concretar su programa. Las primeras pueden existir e incluso generar controversias públicas, pero a lo que La Moneda no está dispuesta es a que dichas disputas terminen afectando los resultados en el Congreso.

    No es la primera vez que Kast aborda el ruido que se ha instalado entre las colectividades que respaldan a su administración. Hace algunos días, el Mandatario había hecho públicamente un llamado de atención a los partidos, durante su intervención en el aniversario de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

    Aquella intervención no fue improvisada. En La Moneda habían seguido de cerca la discusión generada por las iniciativas impulsadas particularmente por el Partido Republicano y que, tras la aprobación de la megarreforma, comenzaron a disputar espacio en la agenda pública con las prioridades del Ejecutivo.

    “En los medios de comunicación y también en algunos sectores políticos hay diversas materias de discusión que van copando la agenda”, dijo entonces Kast. Y, aunque reivindicó su respeto por esos debates, planteó una pregunta: “¿Serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda? ¿En las ocupaciones principales que tenemos que tener? ¿En ese debate que saca titulares pero que no siempre aporta?”.

    La definición se produce además cuando el Ejecutivo busca consolidar el impulso legislativo conseguido durante sus primeros meses. Por lo mismo, en La Moneda insisten en que el debate público sobre las diferencias dentro del oficialismo no necesariamente refleja cómo se comportan las bancadas al momento de votar.

    De hecho, en la conversación en Palacio citan constantemente un informe dado a conocer recientemente por Unholster que analizó 210 votaciones divididas de la Cámara de Diputados y que muestra un alto nivel de coincidencia entre las bancadas oficialistas y el gobierno: los 72 diputados del bloque promedian un 99% de alineamiento con la posición del Ejecutivo.

    Pero a su vez, en el gobierno buscan que la discusión no se instale en términos de un “criterio” para medir la disciplina de los partidos, sino a cuál es el foco del Presidente y el gobierno.

    Ese diagnóstico también fue planteado este lunes por el jefe de bancada de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, luego de la reunión del comité político ampliado.

    “Acá claramente el gobierno es el que ha impuesto el ritmo y está muy bien porque es quien maneja las urgencias y eso no quita que vayan a levantarse temas por parte de los parlamentarios”, sostuvo.

    Moreno reconoció que ha habido comentarios y diferencias dentro del sector, pero se alejó de la idea que eso pueda ser leído como una pérdida de conducción del Ejecutivo. “Si uno lo lleva a los datos y a los números, son votaciones ordenadas, son un oficialismo que actúa en bloque”, afirmó.

    “Pueden haber comentarios, yo lo entiendo, y eso es un dato de la causa, si no hay para qué desconocerlo, es parte de la realidad que hemos visto en el último tiempo. Pero de ahí a que esos comentarios sean catalogados como un desorden en el oficialismo que impide la conducción, yo creo que hay un paso bastante grande”, agregó.

    Desde la UDI, su presidente y diputado Guillermo Ramírez también respaldó esa lectura. A su juicio, las prioridades del Ejecutivo son suficientemente concretas como para permitir que las distintas colectividades mantengan una base común.

    “Este es un gobierno que tiene metas que son extremadamente importantes para la ciudadanía y que no son nada de sofisticados”, señaló.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaJosé Antonio KastOficialismoVotosAgenda

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