Kast descarta “deslealtad” del Partido Republicano ante tensiones con el gobierno: “En los temas importantes vamos a tener siempre unidad”

A casi cinco meses desde su instalación en La Moneda, el Presidente José Antonio Kast realizó un balance este lunes sobre lo que ha sido gobernar el país, reflexionó sobre el mandato de Gabriel Boric, abordó la posibilidad de otorgar indultos y defendió la lealtad en el oficialismo, pese a las presiones que permanecen en el sector.

Mañana martes se cumplen exactamente cinco meses desde que Kast asumió el poder. Así, a modo de balance, en conversación con Tele13 radio el Mandatario reveló que lo que más le ha “sorprendido” ha sido “el espíritu de equipo que se ha logrado dentro del gobierno”.

“No sé si los gobiernos anteriores pudieron tener esa amplitud de gabinete. De nosotros, de mí, se esperaba un gabinete más reducido en extensión política. Y creo que haber podido tener el apoyo de gente del mundo radical, como el ministro Campos, del mundo de Amarillos, de Demócratas, de Evópoli, del Partido Social Cristiano, da una amplitud que primero sorprende al ambiente político clásico y después nos permite, gracias a ese espíritu de equipo, avanzar en distintas líneas y que creo que nos tiene hoy día muy contentos”.

En ese sentido, destacó el trabajo en equipo. “Yo creo que es lo que más valoro de lo que me ha tocado vivir, y claro, la intensidad siempre es más de lo que uno espera”.

En esa línea, al ser consultado respecto a si ha cambiado su visión de la gestión de su antecesor Gabriel Boric, recordó la carta que le entregó el expresidente durante el cambio de mando.

“Lo primero que me sorprendió del Presidente Boric fue la nota que me entregó el día del cambio de mando, que fue una nota con sentido patriótico, de decir, en los momentos difíciles, ahí estaremos ”, reveló.

No obstante, remarcó que “eso no quita que uno pueda tener comentarios, como él los ha tenido, yo también los tuve. Pero me sorprendió esa actitud”.

Además, destacó la presencia que ha tenido el expresidente en algunas actividades. “Valoro mucho que haya asistido a algunas ceremonias republicanas, como el aniversario de Carabineros, la celebración del Bicentenario de la Presidencia. Creo que refleja que hay un buen espíritu”, resaltó.

Indultos y tensión oficialista

Llegado el momento, Kast fue inquirido sobre la presión de algunos parlamentarios oficialistas a indultar a uniformados por situaciones ocurridas en el estallido social, en concreto sobre si esa presión podría tensionar la agenda de seguridad del gobierno, recordando lo que ocurrió en el gobierno de Gabriel Boric, cuando indultó a detenidos bajo el mismo contexto.

“Primero, los indultos que eventualmente se vayan a otorgar van a ser analizados en su mérito caso a caso y creo que en eso la responsabilidad, la prudencia va a primar”, dijo y luego agregó que no habrá ley general, “salvo que los parlamentarios planteen algo así” .

“Nosotros no hemos planteado nunca en el programa en ninguna parte una ley general, pero puede ser materia de debate parlamentario y eso tendría que tener un acuerdo bastante transversal y un objetivo muy claro, concreto”, sostuvo.

A eso sumó: “Cuando llega el presidente Boric en temas económicos, él tenía una mirada distinta de la relación internacional en los tratados de libre comercio y una mirada absolutamente distinta en temas de seguridad. Tanto es así que cuando se produce el estallido, la animadversión hacia instituciones policiales era evidente por las autoridades, por quienes ejercían cargos de liderazgo y que posteriormente llegaron a ser autoridades de la república”.

“Eso en el caso nuestro siempre ha sido distinto, la valoración, el respaldo, tanto jurídico como político hacia las fuerzas policiales es total y se ha ido dando una confluencia de sectores que antes eran muy contrarios al ejercicio de la fuerza pública, en la fuerza del Estado, que hoy día se suman a esto tanto así que incluso van más allá y muchos alcaldes hoy día piden la salida de militares a la calle. Creo que lo que se logró durante el fin del gobierno de Boric era más lo que la gente quería y que lo que se planteó inicialmente, que convocó a sectores amplios a una mesa de trabajo, que era la mesa de seguridad, se vio afectada en ese caso por ciertos indultos. Yo creo que en este caso eso no se va a dar”, aseguró.

Para cerrar ese tema, reforzó que “en la medida que se vayan presentando solicitudes de indultos, se van a ir analizando caso a caso y en su mérito”.

Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Bajo este mismo marco, fue consultado sobre si este tema u otros como la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, o la idea de privatizar Codelco, han representado una actitud de “deslealtad” por parte del Partido Republicano- la tienda política que el mismo Presidente fundó- con el gobierno.

“Para nada (hay deslealtad). Yo al menos veo en donde uno puede evaluar, que es en el resultado legislativo, una tremenda coordinación y lealtad de todos los que apoyan o sustentan las bases del gobierno. Y por eso hablaba de un gabinete amplio. Yo en campaña siempre hablé de una unidad legislativa, y eso creo que se ha ido dando, una unidad legislativa mucho más amplia, incluso, que lo que puede representarse en el gabinete”, contestó.

En ese sentido, dijo: “Yo nunca voy a interferir en opiniones políticas, si es legítimo. Por eso están los distintos partidos políticos. En Chile tenemos muchos partidos políticos y yo entiendo que cada uno tiene que ir viendo cuál es su identidad, cuál es la manera de comunicarlo y en eso viva la libertad, pero en los temas importantes vamos a tener siempre unidad”.

“Yo soy muy firme, muy claro, pero siempre he respetado la libertad de opinión y la libre iniciativa, y eso se condice además con que no hay órdenes de partido, también el hecho de que yo haya renunciado a la militancia del partido, para darles precisamente esa independencia (...) entonces la mejor señal de orden es el resultado legislativo, y en eso hemos logrado esa unidad legislativa de la que hablé en campaña, en áreas como educación, salud, vivienda”, afirmó el Presidente.

Para cerrar, sobre el proyecto “Escucha su Corazón”, iniciativa oficialista que ha generado controversia en el mundo político, el Presidente zanjó: “Es una iniciativa parlamentaria legítima, pero cuando nosotros planteamos en campaña que nos íbamos a enfocar en un gobierno de emergencia, dijimos que no íbamos a impulsar medidas que generaran una tensión en algunos aspectos de la vida social. En otros países, el latido del corazón es voluntario. La diferencia de la moción parlamentaria en Chile es que se puso como obligatoria, y es legítimo que los parlamentarios presenten sus mociones parlamentarias, que se genere un debate en torno a eso, pero nosotros no vamos a avanzar en esa materia”.