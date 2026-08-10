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    Gobierno destaca la relevancia de la relación de Chile con Estados Unidos: “Es un socio estratégico importante”

    “Socios comerciales tenemos varios, pero la relación de Chile con Estados Unidos en temas estratégicos de seguridad nacional viene de larga data (...) por lo tanto es un socio estratégico importante”, dijo el presidente José Antonio Kast.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    José Antonio Kast y Donald Trump.

    El Presidente José Antonio Kast resaltó la importancia de la relación de Chile con Estados Unidos y respaldó que, en su momento, el canciller Francisco Pérez Mackenna haya dicho que la superpotencia es el principal socio estratégico del país.

    “Yo distinguiría entre socios comerciales y socios estratégicos, y socios comerciales tenemos varios, pero la relación de Chile con Estados Unidos en temas estratégicos de seguridad nacional viene de larga data, ¿Quién es uno de los principales proveedores de sistemas de seguridad? Estados Unidos, por lo tanto es un socio estratégico importante", dijo el presidente Kast en entrevista con T13 Radio y al ser consultado sobre los dichos del ministro Pérez Mackenna.

    En tanto, respecto al arancel de castigo de Estados Unidos contra Chile y otras economías por la acusación de importar productos elaborados con trabajo forzoso, donde el país recibió el gravamen de 12,5% —el más alto—, el Presidente Kast comentó que la medida no respondió a afinidades políticas.

    “Estados Unidos hace un análisis y le instala los mismos o mayores aranceles a distintos productos de países que uno podría decir que son mucho más cercanos a Estados Unidos, incluso que a nosotros”, comentó.

    En esa línea, el Presidente destacó la agenda del gobierno para buscar eximir de los aranceles a los productos chilenos que todavía quedan en la lista de sancionados.

    “Algunos dicen: oye, pero es que a los otros (países) les puso el 10%. Sí, pero no tienen tratado de libre comercio. Entonces, nosotros tenemos que resguardar primero el tratado de libre comercio y después ir viendo caso a caso, y eso es lo que está haciendo Paula Estévez (subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales”, comentó.

    Ante este contexto, el Presidente dijo que se debe distinguir entre lo que es la relación comercial y estratégica con Estados Unidos.

    A modo general sobre las relaciones con otros países, el Presidente Kast comentó que “nosotros en esto hemos tenido una sola línea, que es decir, somos un país pequeño y que vamos a tener buenas relaciones con todos los países”.

    Más sobre:ArancelesEconomíaEstados UnidosJosé Antonio Kast

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