Erick Pulgar tuvo una brillante actuación este domingo junto a Flamengo. El volante nacional fue el encargado de abrir el marcador en el triunfo por 2-0 del Mengao sobre Vitória por la fecha 22 del Brasileirao. En el minuto 14 del encuentro, el chileno tomó la pelota, vio el arco y sacó un remate que se metió en el ángulo, desatando los festejos de la afición local que llegó al estadio Maracaná. Este gol dejó alucinando a la prensa de Brasil. El sitio UOL destacó que “con goles espectaculares, Pulgar llega a su temporada más prolífica en la historia del Flamengo”. Más adelante agregaron que “son tres goles. Puede parecer una cifra pequeña, pero es importante tener en cuenta la timidez que mostró el jugador en sus aportaciones ofensivas para el Flamengo en temporadas anteriores”. También destacaron lo trascendentales que ha sido su aporte goleador. “En el primer partido contra el Vitória, el gol de Pulgar allanó el camino para una victoria por 2-1 en el Brasileirao. Contra el Botafogo, Pulgar evitó que el partido de cuartos de final del Carioca se decidiera en la tanda de penaltis. Fue ese gol el que aseguró la clasificación. Ayer, en el Maracaná, el potente disparo de Pulgar tranquilizó una primera parte en la que el Flamengo creó muchas ocasiones, pero no tuvo un día inspirado en cuanto a la definición”. Lance, a su vez, indicó que el chileno “dio una clase magistral”. Añadieron que “el jugador más destacado del partido fue Erick Pulgar. El gol fue la guinda del pastel, pero la actuación del chileno no se limitó a eso. El mediocampista estuvo excelente en defensa, sin darles espacio a los rivales”. Por su lado, Globoesporte le entregó la calificación más alta del equipo con una nota 8 de un máximo de diez, mientras que de parte del público recibió un 8,5 en la misma escala. “Marcó un golazo en el minuto 13 de la primera parte, desequilibrando el ataque del Flamengo, que dominaba el partido pero no lograba marcar. Controló bien el mediocampo y ayudó al equipo a avanzar, sin darle ninguna oportunidad al Vitória”, escribieron sobre su desempeño. En otra nota, también describieron cómo reaccionaron sus compañeros al golazo. “En el campo, Arrascaeta, incrédulo, se llevó las manos a la cabeza en cuanto el balón entró en la portería. A la derecha, Varela hizo un gesto con las manos”. “Léo Pereira y Samuel Lino se acercaron al volante, asombrados por la jugada, mientras todos los jugadores en el banquillo se ponían de pie para aplaudir a Pulgar. Danilo lo llamó para un abrazo grupal, que incluyó algunas palmaditas juguetonas en la cabeza”, sumaron. Ahora, Flamengo deberá hacer una pausa en la lucha por el título del Campeonato Brasileño que sostiene con Palmeiras para centrarse en la fase eliminatoria de la Copa Libertadores. Por los octavos de final de la competencia, Flamengo debe viajar hasta Minas Gerais para enfrentarse a Cruzeiro en Mineirao. Este duelo está programado para este miércoles 12 de agosto, a partir de las 20.30 horas de Chile.