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    Con rachas de viento de 180 kilómetros por hora: paso Los Libertadores se mantendrá cerrado por condiciones meteorológicas

    El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, indicó que el objetivo es volar la zona el martes 11 de agosto para evaluar las condiciones de apertura. El complejo suma 28 días cerrado.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    El Paso Fronterizo Los Libertadores cerró sus puertas el pasado 13 de julio por los embates del clima.

    El delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, informó que el paso fronterizo Los Libertadores continuará cerrado debido a las condiciones meteorológicas adversas, principalmente por los fuertes vientos registrados en la zona cordillerana, que han alcanzado los 180 kilómetros por hora.

    La decisión fue adoptada tras una reunión binacional en la que participaron autoridades chilenas y argentinas responsables de los pasos fronterizos. Según Millones, pese a que equipos de ambos países lograron llegar hasta el túnel internacional, las condiciones no permiten garantizar un tránsito seguro por la ruta al complejo Cristo Redentor, que lleva 28 días cerrado.

    No están las condiciones de clima, especialmente por el fuerte viento, 180 kilómetros por hora, lo que significa liberar nieve y eso impide la visibilidad y el riesgo de tener algún tipo de accidente”, explicó el delegado.

    A esto se suma el pronóstico de nuevas nevadas para los próximos días. Millones señaló que el objetivo es evaluar un eventual vuelo de reconocimiento el martes, siempre que las condiciones lo permitan, para determinar si es posible avanzar hacia una reapertura durante el fin de semana.

    Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), han señalado que se aproxima una baja segregada a Chile centro-sur con rachas de viento de 100 km/h para sectores cordilleranos. Además, indicaron que las lluvias de este sistema frontal se quedarían hasta el domingo 16 de agosto en la mayor parte del centro-sur.

    Apertura inicial priorizaría a camiones argentinos

    En caso de que las condiciones meteorológicas permitan reabrir el complejo fronterizo, el acuerdo binacional contempla que durante los primeros tres días se autorice principalmente el ingreso de camiones desde Argentina hacia Chile.

    La medida busca descongestionar el sector fronterizo argentino, donde permanece un número importante de transportistas a la espera de cruzar hacia territorio nacional. “Los primeros tres días solo vamos a permitir el ingreso de pasos de camiones de Argentina a Chile para facilitar y sacar los camiones que están al lado de la frontera”, detalló Millones.

    El delegado sostuvo que “hoy día tienen alternativa los transportistas argentinos para poder pasar a Chile”. Luego de que ayer fuera habilitado nuevamente el paso fronterizo Cardenal Samoré, que permanecía cerrado.

    Millones recalcó que tanto la decisión de mantener cerrado el paso como una eventual reapertura responden a un acuerdo binacional y estarán supeditadas a las condiciones meteorológicas.

    Más sobre:Paso Fronterizo Los LibertadoresLos LibertadoresValparaísoClimaPrecipitacionesManuel MillonesDelegación de Valparaíso

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