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    De la Espriella activa comité nacional de emergencia tras sismo de magnitud 7,4 que deja al menos 18 muertos

    El Presidente de Colombia se trasladará a Pereira, una de las ciudades más afectadas por el movimiento telúrico, con el objetivo de supervisar de manera directa las labores de atención y respuesta.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León
    @hectorrgonzalez, X

    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, convocó al Comité Nacional para el Manejo de Desastres y ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta ante el sismo de magnitud 7,4 Richter que sacudió este lunes al país y que ha dejado, de manera preliminar, al menos una veintena de fallecidos, varios heridos y daños materiales en distintas ciudades, de acuerdo con medios locales.

    “He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas”, escribió De la Espriella en la red social X.

    De la Espriella anunció además que se trasladará a Pereira, una de las ciudades más afectadas por el movimiento telúrico, con el objetivo de acompañar a las comunidades impactadas y supervisar de manera directa las labores de atención y respuesta.

    En tanto, León Marín, alcalde de San José del Palmar, municipio ubicado en el departamento de Chocó (noroeste) y donde se localizó el epicentro del sismo, confirmó a medios locales la muerte de varias personas como consecuencia del evento.

    El temblor se registró a las 7:34 hora local (12:34 GMT), con una magnitud de 7,4 y una profundidad de 96 kilómetros, según datos del Servicio Geológico Colombiano. El movimiento fue percibido con fuerza en Bogotá, Medellín, Pereira, Manizales, Armenia, Cali y otras ciudades del país.

    La Aeronáutica Civil informó que varios aeropuertos presentan afectaciones y que, por razones de seguridad, fueron suspendidas temporalmente las operaciones en las terminales aéreas de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura mientras se realizan inspecciones técnicas para descartar daños estructurales.

    Mientras tanto, organismos de emergencia y autoridades locales avanzan en un censo para determinar la magnitud de los daños materiales y el número de personas afectadas, especialmente en Pereira, Manizales, Armenia, Cali y Buenaventura.

    Imágenes difundidas en redes sociales muestran el colapso parcial de algunas estructuras y daños en edificaciones durante el fuerte sismo, aunque las autoridades continúan verificando la autenticidad y el alcance de los reportes.

    El gobierno colombiano mantiene activados los protocolos de emergencia y monitorea la evolución de la situación en las zonas más impactadas, mientras equipos de rescate y evaluación recorren las áreas afectadas para establecer el balance definitivo del desastre.

    Más sobre:ColombiaAbelardo de la EspriellaPereiraTerremotoManizalesChocó

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