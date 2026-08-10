La advertencia de Justo Giani a horas del duelo entre la UC y Estudiantes: “Es el partido que estábamos esperando”.

La UC prepara su visita a Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores. Antes del viaje a Argentina, Justo Giani se refirió al momento del cuadro estudiantil. “Es el partido que estábamos esperando todos. Nosotros sabemos lo que significa para el club, para nosotros mismos también. Venimos haciendo una copa muy buena, entonces es muy importante para nosotros afrontarla así mismo”, señaló.

El delantero también abordó el rendimiento que ha mostrado la UC en sus últimos encuentros. “Quizás no estábamos encontrando la mejor versión nuestra, la que veníamos teniendo antes. Creo que tuvimos un nivel muy alto y es normal también esa merma en los últimos metros, esas cosas que nos venían pasando”, explicó.

De todas formas, aseguró que las prácticas del plantel no han cambiado. “El equipo sigue trabajando igual que siempre, con la misma confianza, con las mismas ganas, así que muy entusiasmado y con muchas ganas”, agregó.

Justo Giani celebra un gol de la UC ante Cobresal. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Sobre Estudiantes, Giani destacó que Universidad Católica llega con mayor continuidad de partidos. “Quizás desde lo físico no es tan bueno, pero desde lo futbolístico te ayuda. Del rival, la realidad es que es duro, difícil. Me ha tocado enfrentarlo muchas veces y es una cancha complicada, pero nosotros con nuestras armas creo que vamos a hacer un gran partido y a tratar de traernos algo de allá”, sostuvo.

El argentino también fue consultado por la importancia que puede tener la Libertadores en la evaluación de la temporada de la UC, considerando su eliminación de la Copa de la Liga y la distancia que mantiene con Colo Colo en el Campeonato Nacional. “Esta institución tiene que salir a ganar todos los partidos, por lo que significa. A fin de año se verá si se hizo bien o mal. Somos un equipo que viene en alza”, respondió.

En esa línea, valoró lo realizado por el equipo en el certamen continental. “Clasificamos en un grupo que muchos creían que no íbamos a pasar. Nosotros confiábamos en que sí. Entonces creo que es muy meritorio lo que se está haciendo, pero queda mucho y no define nada, ni para bien ni para mal. Hay que pensar en este partido y después se verá”, afirmó.

Giani también se refirió a las bajas que tendrá la UC para la serie, como Juan Francisco Rossel, Sebastián Arancibia y Clemente Montes. “Son jugadores que nos han dado mucho. La realidad es que son muy importantes para el grupo, no solo en lo futbolístico, porque el que entra creo que está capacitado, como se viene demostrando”, indicó.

“Todos entrenamos al máximo, todos entrenamos para estar. Eso se ve en la rotación. El que entra lo hace bien. Pero es importante lo grual, que un compañero no pueda estar por una lesión nunca es bueno, pero vamos a ir también por ellos y por todo el grupo”, añadió.

Finalmente, el argentino habló de dejar la llave abierta para definir en el Claro Arena. “Hay que ser inteligentes, creo yo. No por eso vamos a escatimar en esfuerzos. La verdad es que vamos a ir por todo, pero sabiendo que tenemos todavía el partido de vuelta y siendo inteligentes desde ese punto”, cerró.