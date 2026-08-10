Con foco en violencia y corresponsabilidad: ministra Marín fija prioridades en agenda legislativa de la Mujer para los próximos meses

En las dependencias del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la titular de la cartera, Judith Marín, recibió a un grupo de diputadas integrantes de la comisión de Mujer de la Cámara de Diputados, con quienes fijó las prioridades para la agenda legislativa de los próximos meses.

A la cita asistieron las diputadas Ximena Naranjo, Valentina Becerra y Sara Concha, quienes junto a la ministra revisaron distintas iniciativas en materias de corresponsabilidad y violencia en contra de las mujeres.

Entre los proyectos abordados estuvo la tramitación de Sala Cuna Universal, iniciativa que busca ampliar el acceso a este beneficio para favorecer la participación laboral de las mujeres.

Además, Marín reforzó que se ingresará un proyecto de ley para reforzar las consecuencias ante el incumplimiento de medidas cautelares en casos de violencia de género.

“Para nosotros es sumamente importante trabajar de forma articulada con el Poder Legislativo, y en esta reunión justamente compartimos con las parlamentarias sobre cuáles serán nuestras prioridades en el corto y mediano plazo”, señaló la ministra.

En ese sentido, aseguró que el “acento” del ministerio “está puesto en dar respuesta a las urgencias de las mujeres en prevención de violencia, corresponsabilidad y en mejores condiciones para su autonomía económica ”.

Al respecto, la diputada Becerra remarcó que se trata de “preocupaciones que siempre hemos tenido, pero poder trabajarlas de la mano con el Ejecutivo les da una relevancia aún mayor”.

La diputada Concha además de valorar la instancia, destacó la importancia de “trabajar conjuntamente con el Ministerio en una agenda legislativa en materia de mujeres, con prioridades claras y con iniciativas concretas que permitan avanzar”.

En tanto, la diputada Naranjo resaltó que “lo importante es que estamos avanzando de manera coordinada y con medidas concretas para fortalecer la protección de las mujeres”.