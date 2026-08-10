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    “¿Qué pretende?“: exministros de Boric emplazan con dureza a Kast por cuestionar cifras de pobreza de última encuesta Casen

    Los ex secretarios de Estado, entre ellos Elizalde, Tohá, Grau y Toro, tildaron los dichos del Mandatario de “irresponsables” y cuestionaron las intenciones detrás de aquello.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Exministros Álvaro Elizalde y Carolina Tohá. FOTO: DEDVI MISSENE. Dedvi Missene

    En masa, los exministros de la pasada administración de Gabriel Boric salieron a reprochar los cuestionamientos levantados por el Presidente José Antonio Kast sobre las cifras de la pobreza en Chile de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen).

    La medición a la que hizo mención el Mandatario, en entrevista con T13 Radio, fue justamente realizada en el gobierno frenteamplista, en que la pobreza multidimensional se cifró en 4,9%. En sus dichos, además, revivió las críticas que hizo en su momento el ahora ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    “Fue el mismo Jorge Quiroz el que aclaró que había un error en la medición y que los números que se daban no eran de acuerdo a lo que correspondía, porque los parámetros para medir estaban excluyendo algunos”, dijo el jefe de Estado.

    Y señaló que “esa buena noticia que se dio en un minuto de las autoridades, de que la pobreza había bajado y que la fórmula para bajarla era con más subsidios duró una semana y después no se habló más de ese tema”.

    El exministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), reaccionó con molestia y señaló que “cuestionar los resultados de la Casen es una irresponsabilidad”.

    “La encuesta Casen es una herramienta fundamental para conocer la realidad social de Chile y orientar políticas públicas. ¿Qué pretende el presidente Kast al sembrar dudas sin sustento?“, se preguntó.

    La antecesora en la cartera de Interior, Carolina Tohá, en tanto, dijo que el Presidente “hace unas afirmaciones que son muy complejas y que no tienen fundamento alguno”.

    “Tener al Presidente de la República, que hoy día es la máxima autoridad del país, diciendo que son falsos los datos de la Casen, que no es verdad que bajó la pobreza, que esto está inflado con subsidios… Los subsidios no son mentiras, los subsidios son políticas públicas para resolver injusticias, inequidades, faltas de oportunidades que hay en la sociedad”, rebatió.

    El extitular de Hacienda, Nicolás Grau, por su parte, acusó que: “No lo tienen. No hay ningún académico serio que haya respaldado algo así. Ignorancia e irresponsabilidad que afectan uno de los activos relevantes de nuestro país: la reducción de la pobreza entre 1990 y 2024. Nunca un presidente hizo algo así antes”.

    Javiera Toro, exministra de Desarrollo Social, también criticó a Kast, al señalar “que gravísimo que el Presidente siga desacreditando la institucionalidad estadística del país”.

    “No hay error ni mentiras en los resultados de Casen 2022. Fue el gobierno de Gabriel Boric el que ajustó la metodología para tener una vara más exigente, con amplio respaldo técnico. Incluso con una metodología más exigente, 600 mil personas salieron de la pobreza entre 2022 y 2024, lo que da cuenta del camino exitoso que combina crecimiento económico y política social, no son dicotómicos”, apuntó

    Y que “cuestionar los subsidios es, por ejemplo, condenar a las personas mayores del primer décil que hoy se sostienen gracias a la PGU a elegir entre la pobreza y seguir trabajando a avanzada edad. Todavía hay muchos desafíos por delante, en pobreza y desigualdad, pero no avanzaremos destruyendo lo que funciona. No todo vale para desacreditar la política social”.

    Más sobre:Álvaro ElizaldeNicolás GrauJaviera ToroCasenJosé Antonio Kast

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