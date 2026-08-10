¿Cuándo es el cambio de hora? Esta es la fecha oficial para que comience el horario de verano. Foto referencial de archivo

Avanza la cuenta regresiva para el próximo cambio de hora del año, correspondiente a la segunda modificación en los relojes de 2026, que en esta ocasión marcará el regreso del horario de verano.

Cabe recordar que el horario de invierno que rige actualmente aplica en gran parte del territorio nacional, pero se mantenía pendiente conocer cómo continuará la medida, luego del vencimiento del Decreto Supremo 224 que señaló los cambios en esta materia desde 2022 hasta el primer semestre del 2026.

Sin embargo, ya se encuentra disponible el nuevo Decreto 98, que indica las próximas modificaciones en los relojes que se deberán aplicar desde el segundo semestre de este año y hasta el 2029.

Cuándo es el cambio de hora

El próximo cambio de hora en gran parte de Chile es este sábado 5 de septiembre , donde a las 23:59 se deberá adelantar el reloj en 60 minutos, para pasar a las 01:00 horas del domingo 6 de septiembre.

Por su parte, en Rapa Nui e Isla Salas y Gómez se realizará el cambio de hora desde las 22:00 a las 23:00 horas del sábado 5 de septiembre.

En tanto, la normativa indica que el horario de verano se mantiene de forma indefinida en las regiones de Aysén y Magallanes.

La próxima configuración de verano estará vigente hasta el sábado 3 de abril de 2026, momento en que volverá al horario de invierno.

Así lo indica el Decreto 98, donde se precisa lo siguiente: “A contar de las 24 horas del primer sábado del mes de septiembre de 2026 y hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2027, se adelantará la hora oficial en 60 minutos”.

¿Cuándo es el cambio de hora? Esta es la fecha oficial para que comience el horario de verano. Foto referencial de archivo

Cabe recordar que este proceso suele concretarse de forma automática en gran parte de los dispositivos que funcionan conectados a Internet, como computadores y smartphones.

Por su parte, en dispositivos analógicos o que no cuentan con configuración automática se requerirá establecer la hora de forma manual.

Ante mayores dudas durante la noche en que se deben efectuar los cambios se puede consultar el sitio Hora Oficial, a cargo de la Armada de Chile, que cuenta con relojes que marcan la hora y fecha exacta en los distintos territorios nacionales.