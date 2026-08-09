Ciclón extratropical y vaguadas marcarán semana de lluvias, viento y bajas temperaturas en gran parte del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó bajas temperaturas, viento y precipitaciones que antecederán al ingreso de un nuevo sistema frontal previsto para el jueves en la zona central del país.

El meteorólogo de la DMC, Arnaldo Zúñiga, precisó a La Tercera que el fenómeno que se aproxima podría abarcar, de acuerdo con las proyecciones actuales, desde la Región de Valparaíso hasta el sur de Los Lagos.

El meteorólogo enfatizó que, aunque el nombre parezca alarmante, el “ciclón extratropical” pronosticado tan solo es un sistema frontal común , es decir, un fenómeno formado a partir del encuentro entre masas de aire con características diferentes.

Según las proyecciones de Meteored, el frente comenzaría a sentirse el jueves en Biobío y Maule y avanzaría posteriormente hacia la zona central. Para el viernes se proyecta una mayor intensidad de las precipitaciones, con montos que podrían situarse entre 30 y 50 milímetros en Ñuble y Biobío.

Los modelos también plantean la posibilidad de una nueva baja presión durante el fin de semana que podría reforzar las precipitaciones entre Valparaíso y Maule.

Además, Zúñiga anticipó que el sistema podría dejar vientos de hasta 70 kilómetros por hora en sectores costeros desde Biobío hasta Chiloé.

Bajas temperaturas

El inicio de la semana estará marcado por bajas temperaturas debido al paso de un centro de alta presión de origen polar. Se pronostican temperaturas mínimas que oscilarán entre los -3 °C y -1 °C en localidades del valle central y precordillera como Linares, Chillán y Los Ángeles.

Asimismo, sectores como Casablanca y comunas de la Región Metropolitana rozarán los 0 °C en las primeras horas de la mañana, lo que provocaría la formación de heladas matinales.

Fenómenos distintos

El meteorólogo precisó que las condiciones que afectan actualmente al país no corresponden únicamente al sistema frontal que llegará el jueves.

En la zona centro-sur, explicó, existe actualmente una baja segregada ubicada en el océano frente a la zona de Concepción y Biobío, condición que podría generar vientos intensos.

En tanto, detalló que entre la Región de Coquimbo hacia Arica y Parinacota, se aproxima una vaguada u onda en altura que se irá intensificando a medida que avance hacia el continente.

Según Zúñiga, esta condición está asociada a avisos por viento, nieve y precipitaciones líquidas, principalmente en Atacama y sectores interiores de Coquimbo.

En ese sentido, detalló que en Atacama la isoterma cero se ubicará inicialmente cerca de los 4.000 metros, para luego descender hacia los 3.000 metros, favoreciendo precipitaciones líquidas en determinados sectores.

Adicionalmente, hacia el martes, una baja segregada comenzará a impactar el norte del país y sectores de la cordillera central, un fenómeno podría generar precipitaciones, ráfagas de viento cercanas a los 70 km/h en zonas cordilleranas de las regiones Metropolitana y de O’Higgins, e incluso chubascos aislados en los valles.

En tanto, en la zona austral permanece un anticiclón frío, responsable de las bajas temperaturas que se están registrando especialmente en la Región de Aysén.



