Irán afirma que acuerdo con Omán por el estrecho de Ormuz está en sus “etapas finales”, pero condiciona su reapertura

Irán afirmó este domingo que el acuerdo con Omán para establecer nuevas rutas marítimas en el estrecho de Ormuz se encuentra en sus “etapas finales”, aunque reiteró que la vía marítima no será reabierta hasta que Estados Unidos cumpla otras condiciones.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, indicó que el entendimiento sobre el estrecho que separa a ambos países está en sus “etapas finales”. Según la agencia iraní Mehr, el acuerdo establecería las nuevas rutas marítimas que serían utilizadas una vez que Estados Unidos cumpla las condiciones planteadas y se produzca la reapertura.

Un funcionario estadounidense había señalado el viernes que un acuerdo entre Irán y Omán estaba cerca de alcanzarse y que próximamente podría reabrirse la vía marítima, que antes de ser bloqueada por Irán transportaba una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Araqchi sostuvo además que Irán y Estados Unidos no se encuentran actualmente en conversaciones y que Teherán no las iniciará mientras Washington incumpla el acuerdo provisional firmado en junio. Según el ministro, los mensajes entre ambos países se intercambian mediante intermediarios.

Irán afirma que acuerdo con Omán por el estrecho de Ormuz está en sus “etapas finales”, pero condiciona su reapertura

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró por su parte que Washington estaba actuando con discreción en su relación con Teherán. “Solo estamos negociando parcialmente con ellos. Simplemente observamos a Irán, con su enorme inflación y la falta de liquidez que sufren”, señaló.

Las condiciones planteadas por Irán

Araqchi afirmó que la reapertura del estrecho dependerá del cumplimiento de determinadas condiciones, entre ellas una compensación estadounidense a Irán por los ataques.

El secretario del máximo organismo de seguridad nacional iraní, Mohammad Baqer Zolqadr, agregó entre las exigencias el fin de las amenazas estadounidenses contra Irán, el cese de la agresión contra el país y sus aliados libaneses, palestinos, yemeníes e iraquíes, el levantamiento del bloqueo y de las sanciones contra Teherán, además de la liberación de activos iraníes.

Un funcionario estadounidense, bajo condición de anonimato, señaló que “una vez que se anuncie el acuerdo para restablecer el transporte marítimo comercial sin impedimentos, Estados Unidos levantará el bloqueo de los puertos iraníes”.

Irán afirma que acuerdo con Omán por el estrecho de Ormuz está en sus “etapas finales”, pero condiciona su reapertura

Según el mismo funcionario, las acciones de Washington estarían condicionadas al cumplimiento de los compromisos asumidos por Irán.

La decisión final del lado iraní corresponde al líder supremo, Mojtaba Khamenei, quien no ha sido visto públicamente desde que un ataque aéreo mató a su padre y predecesor el 28 de febrero. Medios estatales informaron este domingo que el presidente Masoud Pezeshkian se reunió con Khamenei a fines de julio.

Ataques en medio de las tensiones regionales

En paralelo, los Emiratos Árabes Unidos señalaron el sábado que Irán había atacado un buque perteneciente a su petrolera estatal. Irán no emitió comentarios inmediatos y afirmó que el paso del buque por el estrecho no había sido coordinado con Teherán.

Las tensiones también se han extendido al otro lado de la península arábiga. Los hutíes afirmaron haber atacado este domingo con un dron la refinería de Jazan de Saudi Aramco.

El Ministerio de Energía saudí informó de un incendio en la instalación, que posteriormente fue extinguido sin personas heridas, aunque no precisó la causa.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, sostuvo que el grupo utilizó un dron en el ataque. La refinería de Jazan procesa 400.000 barriles de petróleo crudo al día en el suroeste de Arabia Saudita.