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    MOP proyecta terminar la próxima semana obras por socavones en Ruta F-30E de Puchuncaví

    Los trabajos buscan recuperar la conectividad en la vía costera que une Concón y Papudo. El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, señaló que el tránsito bidireccional podría restablecerse el próximo jueves, mientras que el MOP informó que actualmente resta la colocación de la mezcla asfáltica.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    MOP proyecta terminar la próxima semana obras por socavones en Ruta F-30E de Puchuncaví

    El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, inspeccionó junto al alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, los trabajos de recuperación de dos socavones que se produjeron en la Ruta F-30E, a la altura de Maitencillo, producto de los temporales registrados durante julio.

    La emergencia obligó a interrumpir el tránsito en la ruta. Desde la madrugada del 18 de julio, equipos de la Dirección de Vialidad del MOP, la Municipalidad de Puchuncaví y la empresa contratista comenzaron a trabajar en los sectores afectados.

    Según detalló Balmaceda en su vocería, los socavones tenían tres metros de profundidad y 80 metros de largo. La autoridad destacó además la coordinación entre los equipos municipales y de Vialidad para interrumpir el tránsito.

    “No hubo ningún accidente, a pesar de que esto ocurrió de noche en un sector oscuro, en que se pudo haber sufrido alguna tragedia y eso no ocurrió”, señaló el subsecretario.

    MOP proyecta terminar la próxima semana obras por socavones en Ruta F-30E de Puchuncaví

    Balmaceda indicó que las faenas estarían concluidas durante la próxima semana y afirmó que un trabajo que en condiciones normales tomaría cuatro meses se terminaría en un plazo máximo de 30 días.

    “Nos dicen que el próximo jueves el tránsito ya va a estar bidireccional por esta vía en circunstancias normales, como siempre ha ocurrido”, sostuvo.

    De acuerdo con el comunicado del MOP, los sectores afectados ya cuentan con relleno final, conformación del terraplén y base granular, quedando pendiente la colocación de la mezcla asfáltica. Tras ese último paso se podrá recuperar el tránsito en condiciones normales.

    MOP proyecta terminar la próxima semana obras por socavones en Ruta F-30E de Puchuncaví

    Alcalde destaca trabajos en la ruta

    Por su parte, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, valoró el trabajo realizado por el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección de Vialidad desde el inicio de la emergencia.

    “Desde el primer minuto a eso de las dos de la mañana del primer día se constituyeron en el lugar junto a los equipos municipales, y juntos hemos avanzado en esta tremenda obra que en menos de un mes va a estar disponible para nuestros vecinos y para todos quienes concurren a esta vía tan importante del litoral norte de la región de Valparaíso”, señaló Morales.

    El jefe comunal sostuvo además que la situación provocó afectaciones en el borde costero de Maitencillo y destacó la inversión y el trabajo conjunto de los equipos municipales y del MOP para recuperar la vía, que conecta el litoral norte de la Región de Valparaíso.

    MOP proyecta terminar la próxima semana obras por socavones en Ruta F-30E de Puchuncaví
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