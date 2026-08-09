Robo con intimidación a escolta de exministro Luis Cordero termina con cinco detenidos tras persecución

Un robo con intimidación frustrado afectó durante la noche de este sábado al escolta del exministro de Seguridad Pública Luis Cordero, quien conducía un vehículo en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 21.55 horas en la intersección de las calles Texas y Pasadena, cuando otro automóvil interceptó al vehículo en el que estaba el sargento segundo de Carabineros, mientras el otrora secretario de Estado se encontraba en un inmueble.

Desde el segundo vehículo habría descendido un grupo de individuos que portaba armamento, con la intención de perpetrar un robo. Ante esta situación, el funcionario policial habría repelido el ilícito efectuando disparos, lo que provocó que los sujetos huyeran del lugar.

Información policial advertía inicialmente que tanto el exministro como su escolta se encontraban en el móvil, lo cual habría sido descartado posteriormente. No obstante, ambos resultaron ilesos tras el procedimiento.

Carabineros activó un amplio operativo para ubicar a los responsables, con participación de unidades especializadas como OS9 y SEBV, además del apoyo de la Prefectura Aérea y la intervención del Labocar para efectuar las diligencias investigativas.

Persecución terminó en Lo Espejo

Posteriormente, el vehículo utilizado por los presuntos delincuentes fue ubicado por personal municipal. Tras un contacto visual con Carabineros, se inició un seguimiento que se extendió hasta la comuna de Lo Espejo.

El procedimiento terminó en el sector de El Parrón, donde el conductor del automóvil perdió el control y colisionó contra un vehículo municipal. Producto de esta situación, cinco personas fueron detenidas preliminarmente.

Además se encontró un revólver, el que fue incautado por los equipos policiales.

De acuerdo con antecedentes disponibles hasta el cierre de la nota, no se registran personas lesionadas como consecuencia del procedimiento. Carabineros también había realizado previamente encargos a centros asistenciales ante la eventual llegada de personas heridas por disparos.

La investigación quedó a cargo de las unidades especializadas de Carabineros, mientras Labocar realizaba las diligencias destinadas a establecer la dinámica del hecho y la participación de los detenidos.