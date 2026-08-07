Sernac emite alerta de seguridad por defecto en cinta de escalada y alpinismo

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) ha emitido una nueva Alerta de Seguridad, luego de que Decathlon Chile informara sobre un defecto en uno de sus artículos de equipamiento deportivo , lo que implica un eventual riesgo para las personas consumidoras que lo posean.

Se trata de la Cinta de Escalada y Alpinismo KLIMB marca Simond de 11 cm, tanto en sus formatos de venta individual y también en el pack de 5 unidades, específicamente los modelos 4051175 y 4171656.

Los productos afectados con esta falla, detallaron desde el Sernac, comercializados en Chile entre enero del año 2022 y agosto de 2026, y existen un total de 707 unidades del producto en manos de personas consumidoras y 20 unidades en stock que ya fueron retirados del mercado.

De acuerdo a Decathlon, se identificó un defecto en el remachado del gatillo de alambre de algunos mosquetones.

“Este fallo de montaje puede ocasionar la rotura del gatillo y, en consecuencia, aumentar el riesgo de fallo o rotura del mosquetón ante una caída”, advierten.

Cinta de Escalada y Alpinismo KLIMB marca Simond de 11 cm.

Si bien, según lo reportado por la empresa emisora, a la fecha no se han registrado accidentes derivados de esta condición en Chile, el desperfecto puede ocasionar caída en altura, lesiones y heridas.

Desde Sernac indican que en caso de tener el producto afectado, la recomendación principal es no utilizarlo y devolverlo a la tienda Decathlon de su preferencia para así acceder a las medidas de reparación adoptadas por la empresa, que en este caso corresponde al reembolso total del producto o, si lo prefiere, a solicitar la sustitución por otro con características similares.

Decathlon, por su parte, recalcó en un comunicado que la seguridad de las personas es su máxima prioridad y que, ante el aviso preventivo internacional de un defecto aislado en las cintas de escalada, “activamos de forma inmediata nuestro protocolo de seguridad, retirando todos los productos relacionados de nuestras tiendas y nos estamos contactando directamente con sus consumidores” .

Ante las dudas que puedan surgir, las personas consumidoras pueden contactar directamente con la empresa, a través de su call center 2 2 588 3666, su correo electrónico contacto.chile@decatlhon.com, para recibir atención personalizada, y también en las sucursales más cercanas.

También pueden escribir al SERNAC a la cuenta de correo electrónico seguridaddeproductos@sernac.cl.