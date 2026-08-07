Diputada Urrutia por nuevo estado de excepción en barrios: “Los militares han sido formados para otro tipo de funciones”

La diputada del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Seguridad, Tatiana Urrutia, se refirió al nuevo estado de excepción impulsado por el Gobierno para enfrentar los problemas de seguridad en los barrios, señalando que “los militares han sido formados para otro tipo de funciones”.

En conversación con radio Universidad de Chile, es que la diputada, además cuestionó al Presidente José Antonio Kast apuntando que “a mí me llamó mucho la atención porque todos vimos a un Presidente que hace un mes lo descartó, de hecho le trajo problemas también con el sector libertario, con algunos otros que pedían eso, y este mes se han dedicado a explicar por qué no es bueno, y ahora entendemos que esto cambia”

“Nosotros creemos que los militares han sido formados para otro tipo de funciones, entendemos que también la fuerza militar lo ve así”, añadió, agregando que “el único lugar que nos suena haya sucedido es en Colombia post-guerrilla”.

“Yo supongo que no vamos a replicar un modelo así porque estamos lejos de ser lo que es Colombia post-guerrilla”, enfatizó.

A pesar de esto mencionó que van a esperar a conocer el proyecto antes de asumir una postura.

Agenda legislativa de Seguridad

En la ocasión, la diputada además abordó los anuncios realizados por el mandatario, señalando que “vemos algunas medidas que son rescatables, pero también echamos de menos bastantes otras que ataquen a la raíz del problema y que son consensos bien trabajados ya transversalmente”.

Asimismo, cuestionó la falta de comunicación previa con la oposición, señalando que “tenemos una experiencia muy fresca de cómo el Gobierno ha decidido relacionarse con la oposición y hoy día le queda al ministro Arrau demostrar si él va a ser el nuevo Quiroz o no”.

“Nos enteramos que el día del anuncio hubo reuniones en el mismo Congreso con las distintas bancadas, pero solo con las bancadas oficialistas, que es más o menos la misma tónica que ocupó el Presidente para legislar sobre la idea de las contribuciones”, agregó.

Respecto a los anuncios, la diputada apuntó que faltan elementos relacionados con la prevención del delito o el control de armas. “La gente lo que nos pide es que los delitos no ocurran, no que reaccionemos después, queremos saber que más allá de reforzar carabineros, cuál es la agenda de prevención de este Gobierno y no la tenemos”, expresó.