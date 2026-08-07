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    Raúl Leiva y agenda de seguridad: “No tenemos todos los detalles. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”

    El diputado y jefe de bancada del PS manifestó que partieron con muy buena disposición, sin embargo ayer fueron invitados a una mega agenda "y no existe agenda". "No nos han dicho cuáles son los proyectos de ley (...) lo que hay es un mega relato".

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, abordó esta jornada en Radio Duna los anuncios del gobierno en materia de seguridad entregados por el Presidente José Antonio Kast en Cadena Nacional, así como también la iniciativa para crear un Registro Único de Vándalos e Incivilidades.

    Al respecto del primer punto, el diputado destacó que han comenzado con una muy buena disposición, sin embargo, sostuvo, “ayer fuimos invitados a una mega agenda y no existe agenda. A nosotros no nos han dicho cuáles son los proyectos de ley, en que consisten, (...) Lo que hay es un mega relato”.

    En este sentido, indicó que desconocían en qué consiste la iniciativa.

    “No tenemos idea de los detalles (...) Cuando a mí me plantean una agenda, bueno, cuáles son los puntos para discutir, porque entiendo que lo que queremos es discutir, no imponer. Esperamos que el ministro Arrau no se comporte como el ministro Quiroz”, sentenció.

    Sobre todo, añadió, porque en seguridad “se construye entre todos”.

    “Creo que tiene que haber un momento en donde el gobierno, espero y confío, entienda que ya no está en campaña, que ya no le habla a su base electoral, le tiene que hablar al Estado, a todos”, afirmó.

    En esta misma línea, el jefe de bancada del PS también abordó la propuesta de una reforma constitucional en materia de seguridad, cuestionando que fuese pertinente en estos momentos.

    “Abrir un debate constitucional que no tiene ningún efecto práctico en materia de seguridad y abrir la constitución para volver a la discusión polarizada, ¿será oportuno?, ¿será necesario?”, sostuvo.

    En cuanto a la creación del Registro Único de Vándalos e Incivilidades por otra parte, Leiva manifestó que han recibido en comisión a 23 invitados “desde el Partido Republicano al Partido Comunista, y no hay ninguno que haya dicho que es un buen proyecto de ley”.

    “Porque limitar, por ejemplo, el acceso a la educación, a la gratuidad, al pase escolar, a una serie de beneficios sociales que muchas veces no están establecidos por ley, no son derechos, pero eso conculca y al final genera el efecto contrario al pretendido”, insixó. “Entonces, si me van a decir que van a modificar la Constitución para que sea armónicocon esto que al final conculca lo que pretende corregir”.

    “¿Cómo voy a limitar, por hablar un tema más básico, el pase cultural, el acceso a prevención social, como puede ser la cultura,p ara una persona menor de 18 años que comete algún tipo de incivilidad? ¿Cómo le voy a quitar el derecho a educarse, que es justamente lo que nosotros pretendemos?“, cuestionó.

    Por otra parte, y consultado sobre la posibilidad planteada por el Ejecutivo de establecer un nuevo estado de excepción para permitir que las Fuerzas Armadas estén apoyando la labor de, PDI y Carabineros, Leiva señaló que “es una idea que no sabemos qué bajada tiene, ni como se conforma”.

    “Cuando dicen que las Fuerzas Armadas tiene que prestar colaboración en materia de seguridad, constitucionalmente se aprobó”. sostuvo. “Ley 21.542, Protección de Infraestructuras Críticas.Le entrega una facultad extraordinaria al Presidente de la República”.

    Más sobre:PolíticaPSRaúl LeivaAgenda de seguridadGobierno

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