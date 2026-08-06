Presidente Kast anuncia agenda de seguridad que incluye reforma constitucional

El Jefe de Estado, enfatizo su alocución en anunciar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete de más de 30 proyectos de ley, que tendrá la finalidad de “perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad”.

Entre las medidas de la agenda, se busca “ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas”, reforzar la frontera “con zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente” y ademas, que en esta persecución criminal “nadie se va a esconder detrás de un menor de edad, de un abogado o de un domicilio falso”.