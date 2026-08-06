Presidente Kast anuncia agenda de seguridad que incluye reforma constitucional
En una cadena nacional que se extendió por más de 17 minutos,el Presidente José Antonio Kast se dirigió al país tras la promulgación de la megarreforma.
El Jefe de Estado, enfatizo su alocución en anunciar la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un paquete de más de 30 proyectos de ley, que tendrá la finalidad de “perseguir, capturar, juzgar y condenar a todos los que buscan destruir nuestra sociedad”.
Entre las medidas de la agenda, se busca “ampliar el plazo de flagrancia de 12 a 24 horas”, reforzar la frontera “con zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente” y ademas, que en esta persecución criminal “nadie se va a esconder detrás de un menor de edad, de un abogado o de un domicilio falso”.
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