Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo

Dónde y a qué hora ver la presentación de Vozinha en Colo Colo. Foto de redes sociales

Este miércoles tiene programada la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo, quien arribó a nuestro país tras su destacada participación en el Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde.

Josimar José Évoras Dias, nombre real del futbolista, firmó su contrato con el Cacique recientemente y será parte del equipo durante los próximos seis meses, con posibilidad de extender su permanencia hasta 2027.

Con todo, para esta jornada se prepara un evento masivo en el Estadio Monumental, donde la figura tendrá su primer acercamiento con los hinchas.

Cuándo es la presentación de Vozinha en Colo Colo

La presentación de Vozinha en Colo Colo es este miércoles 5 de agosto.

El evento cuenta con el siguiente cronograma de actividades e invitados en el Estadio Monumental:

17:00 horas DJ Rocka

17:45 horas Forest

18:00 horas Juan Sativo

18:30 horas Garras de Amor

19:00 horas Presentación de Vozinha

Dónde ver la presentación de Vozinha en Colo Colo

El evento de presentación oficial de Vozinha se transmite en vivo en el canal de Youtube de Colo Colo desde las 16:50 horas.