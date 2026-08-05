Dónde y a qué hora ver la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo
Este miércoles cuenta con un espectáculo en el Estadio Monumental que también tiene a una serie de artistas invitados.
Este miércoles tiene programada la presentación oficial de Vozinha en Colo Colo, quien arribó a nuestro país tras su destacada participación en el Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde.
Josimar José Évoras Dias, nombre real del futbolista, firmó su contrato con el Cacique recientemente y será parte del equipo durante los próximos seis meses, con posibilidad de extender su permanencia hasta 2027.
Con todo, para esta jornada se prepara un evento masivo en el Estadio Monumental, donde la figura tendrá su primer acercamiento con los hinchas.
Cuándo es la presentación de Vozinha en Colo Colo
La presentación de Vozinha en Colo Colo es este miércoles 5 de agosto.
El evento cuenta con el siguiente cronograma de actividades e invitados en el Estadio Monumental:
- 17:00 horas DJ Rocka
- 17:45 horas Forest
- 18:00 horas Juan Sativo
- 18:30 horas Garras de Amor
- 19:00 horas Presentación de Vozinha
Dónde ver la presentación de Vozinha en Colo Colo
El evento de presentación oficial de Vozinha se transmite en vivo en el canal de Youtube de Colo Colo desde las 16:50 horas.
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