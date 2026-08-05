Tras aprobarse compensación: Alessandri propone modernizar Fondo Común Municipal y avanzar en nueva ley de rentas

Tras la aprobación en el Senado del mecanismo de compensación a los municipios contenido en la megarreforma, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, zanjó que las próximas prioridades de la entidad serán impulsar una modernización del Fondo Común Municipal y avanzar en una nueva ley de rentas municipales.

El también alcalde de Zapallar dijo que el cierre de la discusión legislativa -de la medida que compensará a los municipios debido a la exención de contribuciones a adultos mayores- permite entregar “certeza” a las comunas, pero que el debate sobre el financiamiento municipal “está lejos” de llegar a su fin.

Según explicó, las próximas prioridades serán impulsar una modernización del Fondo Común Municipal y avanzar en una nueva Ley de Rentas Municipales.

Lo anterior, con el objetivo de reducir las brechas entre comunas, modernizar los sistemas de recaudación y fortalecer la autonomía financiera de los gobiernos locales.

“Esta votación no puede ser el punto final. Chile necesita discutir seriamente cómo financia a sus municipios, porque las comunas tienen cada vez más responsabilidades, pero no siempre cuentan con los recursos ni con las herramientas necesarias para cumplirlas”, manifestó.

En esa línea, agregó que el próximo paso debe ser la construcción de un sistema de financiamiento solidario.

“Los municipios son la primera puerta a la que acuden los vecinos cuando enfrentan un problema, sin embargo, muchas veces se les entregan nuevas funciones sin los recursos suficientes para ejercerlas”, afirmó Alessandri.

Asimismo, sostuvo el dirigente gremial, esta nueva etapa también estará marcada por el desafío de recomponer la unidad del municipalismo, luego de las diferencias que surgieron durante la discusión del mecanismo de compensación.

“La unidad del mundo municipal no implica eliminar las diferencias políticas, sino establecer acuerdos en torno a las necesidades concretas de los territorios. La unidad no significa pensar todos igual. Significa sentarnos en una misma mesa cuando están en juego los recursos de las comunas y la calidad de vida de millones de personas. El municipalismo tiene que volver a encontrarse en el trabajo y no en las trincheras ideológicas”, señaló.