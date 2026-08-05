Minsal alerta por baja percepción del riesgo de los vapeadores: uno de cada tres adolescentes en Chile los ha probado

Los resultados de la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes, aplicada por el Ministerio de Salud (Minsal) en cooperación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reveló que uno de cada tres adolescentes en Chile ha probado los vapeadores (cigarrillos electrónicos).

La ministra de Salud, May Chomali, junto a los subsecretarios de Salud Pública, Alejandra Pizarro, y de Redes Asistenciales, Julio Montt, revelaron las cifras durante el seminario “Tabaquismo en jóvenes: nuevas formas de consumo”. El estudio, que por primera vez midió también la prevalencia de uso del cigarrillo electrónico (vaper) incluyó el trabajo de campo en colegios y liceos de 16 regiones del país, abarcando una muestra de 7.204 estudiantes que a la fecha de la aplicación del cuestionario –segundo semestre de 2024- tenían entre 13 y 15 años cumplidos.

En cuanto a los resultados, la encuesta reveló que uno de cada tres adolescentes chilenos entre 13 y 15 años ha usado el cigarrillo electrónico alguna vez en la vida, mientras que el 14,8% reconoce ser consumidor de vaper con nicotina en el último mes.

En el caso del cigarrillo, un 23,3% de los adolescentes entre séptimo básico y segundo medio declaró haber consumido alguna vez tabaco. En esto se observa una prevalencia ligeramente superior en mujeres (26%) en comparación con los hombres (20,2%), mientras que un 9,3% reconoció ser fumador actual, sin diferencias significativas entre ambos sexos.

Comparando las cifras con estudios anteriores, los expertos indicaron que el consumo del cigarrillo tradicional se mantiene en niveles estables, sin embargo, destaca el rápido ingreso del vapeador como puerta de entrada al tabaquismo entre los adolescentes.

Al respecto, la ministra de Salud calificó los resultados como “alarmantes”.

“Sentimos que estamos en una zona de altísimo riesgo para nuestros adolescentes, en términos que están iniciando el uso de cigarrillos y de cigarrillos electrónicos demasiado temprano, lo que va a predecir en un futuro altísimos riesgos para la salud física y para la salud mental”, sostuvo.

Junto con esto, también hizo hincapié en la baja percepción de riesgo del uso de los vapeadores, y eso, apuntó, “es porque hemos llegado mal con el mensaje del daño de los vapeadores”.

“Toda la publicidad a la cual se ven expuestos nuestros adolescentes hablan de lo interesante, lo cool, o sea, nos llevan la delantera en la sensación de que esto no es dañino y se ha planteado así, no fumes, pero usa vapeador que tiene menos riesgo y tiene exactamente el mismo riesgo ”, afirmó.

En este sentido, la autoridad de Salud indicó que el cambio en el patrón de consumo que hubo entre cigarrillos habituales a vapeadores, “nos hace ser mucho más exigentes en términos de algunas políticas públicas”.

“Por un lado, lo que tiene que ver con cómo estamos fiscalizando que se cumpla la política pública y cómo estamos, de una u otra forma, castigando a quienes no cumplen en proteger a nuestros niños. Y, por otro lado, qué es lo que nosotros podemos hacer para reducir el consumo de estos vapeadores, aumentando la percepción de riesgo porque, con lo que tenemos actualmente, no estamos incorporando todos los elementos necesarios para que estos vapeadores no sean atractivos a los adolescentes”, sostuvo.

68,3% dijo no estar seguro de que estar expuesto al humo del tabaco ajeno sea perjudicial

La encuesta también arrojó cómo es la respuesta de los jóvenes al momento en que alguien les ofrece consumir: frente a la pregunta de “¿consumirías tabaco en el futuro?“, y ”si algún amigo te ofrece un producto con tabaco ¿lo harías?" un 27,27% reconoce que lo haría, siendo la respuesta entre mujeres superior, alcanzando un 31,7%.

Asimismo, sobre la exposición al tabaco tanto en espacios abiertos como cerrados, un 40,8% de los estudiantes consultados aseguró que durante la última semana presenciaron a personas fumando cigarrillos en espacios públicos cerrados como escuela, tiendas, restaurantes, los centros comerciales o cines, mientras que un 34,5% aseguró que estuvo expuesto al humo del tabaco en su casa los 7 días previos a la encuesta.

Si bien, un 40% de los adolescentes indica que en sus colegios presenció contenido donde se mostraron los efectos nocivos del tabaco en la salud, un 68,3% de los consultados dijo no estar seguro de que estar expuesto al humo del tabaco ajeno sea perjudicial para su salud. En mujeres este indicador es más alto, llegando al 72,1% de las respuestas.

Junto con esto, un 33,1% de quienes fuman cigarrillos aseguran que pudieron comprarlo en tienda, quiosco o supermercado sin mayores inconvenientes, pese a que la venta de tabaco a menores de edad está prohibida en el país,

En cuanto a la intención de abandonar el consumo de tabaco, un 41,2% de los estudiantes, que fuman actualmente, intentó dejar de fumar en los últimos 12 meses. Sin embargo, a pesar de esa intención, un 58,8% de estudiantes a nivel nacional indica que no realizó intentos de dejarlo