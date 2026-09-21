Kast confirma participación en cita convocada por Trump por Escudo de Las Américas: “No interviene en la soberanía”

El Presidente José Antonio Kast confirmó este lunes que participará de la reunión del Escudo de Las Américas convocada por su par, Donald Trump, en medio de su gira por Nueva York y su participación en la 81° asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Luego de sus primeras reuniones de esta jornada, ya en la tarde el mandatario ofreció un punto de prensa donde estuvo secundado por el grupo de ministros que lo acompañaron en su viaje, entre ellos, los de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez; de Desarrollo Social, María Jesús Wulf; de Medio Ambiente, Francisca Toledo, y de Ciencia, Ximena Lincolao.

En la instancia, confirmó que concurrirá a los dos encuentros a los que fue convocado por Trump: la cumbre del Escudo de Las Américas -instancia de coordinación militar y de seguridad propuesta por Trump, a la que Chile no ha adherido aún- y también a una cena de recepción.

La asistencia de Kast toma importancia, ya que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, planteó este lunes que en “los próximos días” se tomará una postura oficial y desde distintos sectores acusan que sumarse implica “ceder” en términos de soberanía y autonomía.

“Son dos situaciones distintas. Una es una recepción que ofrece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a distintas delegaciones, donde espero poder asistir como presidente acogiendo una invitación a las distintas delegaciones”, confirmó Kast.

“Y otra es una reunión a la cual nos han invitado del Shield of America (Escudo de Las Américas) a la cual también voy a concurrir” , confirmó Kast.

Con todo, el encuentro fue postergado de este lunes, fecha inicial programada, ya que se coordina la agenda de 15 presidentes distintos y se espera una nueva instancia.

Reparos a la instancia

Respecto a los reparos planteados hacia el Escudo de Las Américas, Kast afirmó que “siempre hemos señalado que cada país tiene sus legislaciones, su soberanía”.

“Esto no interviene en la soberanía de los países, sino que apunta a una coordinación transversal de distintos países para enfrentar este nuevo flagelo para el cual muchas de nuestras naciones no estaban preparadas. Por eso vamos a hacer el encuentro del Escudo de las Américas, en la línea que calcen las agendas de los distintos presidentes y vamos a hacer todos los comentarios que sean necesarios siempre en la línea del combate al narcotráfico, al crimen organizado y al narcoterrorismo” , zanjó Kast.

Candidatura de Bachelet

Durante la comparecencia ante la prensa, a Kast también se le consultó por las críticas vertidas desde la oposición por la decisión de Michelle Bachelet de desistir de su postulación a la secretaría general de la ONU. Asimismo, reformó que Chile no apoyará a otro candidato para liderar el organismo mundial.

“Nosotros lo señalamos, yo me tocó señalarlo, que si bien no íbamos a respaldar la candidatura de Michelle Bachelet, no íbamos a apoyar ninguna otra candidatura”, confirmó.

Asimismo, Kast señaló que “siempre hemos expresado el mayor respeto hacia Michelle Bachelet como persona y en su calidad de expresidenta”.

A renglón seguido, el jefe de Estado planteó que “esperamos que en los próximos días, meses, podamos seguir trabajando y contando con ella” .

“Ella tiene un rol importante que jugar en todo lo que es el desarrollo y el progreso de Chile, así se lo manifesté en diciembre, también se lo manifesté en marzo, que más allá de nuestras legítimas diferencias de cómo enfrentar la nueva gobernanza de las Naciones Unidas, tenemos un norte común que es el progreso de nuestra nación”, agregó.

Además, Kast planteó que la “diferencia” con Bachelet radicaba en cómo enfrentar la gobernanza de la ONU.

“Sí teníamos una diferencia en cómo enfrentar la gobernanza de lo que son las Naciones Unidas y de los cambios que esperamos que a futuro este organismo multinacional pueda asumir para generar más paz en el mundo, porque se creó este organismo para procurarla paz y hoy día nos encontramos en un mundo que está más fragmentado y con más dificultades de crisis de guerra y otras situaciones complejas y que requiere una mirada distinta a nuestro juicio”, afirmó.

Con todo, Kast también sostuvo que espera reunirse en el futuro con la expresidenta Bachelet.

Requerido nuevamente sobre si existe una autocrítica del gobierno por la caída de la candidatura, el Mandatario señaló que “no” y relevó que “nosotros hemos señalado que no vamos a apoyar a otro candidato. Creo que aquí todavía falta mucho camino por recorrer. Hay más candidatos de los que inicialmente se plantearon (...)”.

Respaldo al canciller Pérez

En tanto, a una semana de concretarse la interpelación contra el canciller Francisco Pérez, el Presidente Kast lo respaldó en medio de su gira a Estados Unidos y descartó que esté pensando en realizar un ajuste de gabinete.

“Bueno, primero aclararle que no es que cuente con mi respaldo hasta este minuto. Cuenta con todo mi respaldo. Soy de las personas más agradecidas por el trabajo que ha realizado el canciller en estos meses”, afirmó Kast.

Con todo, Kast validó que se trate de un mecanismo de fiscalización propio del Congreso, y relevó en materia internacional el Acuerdo de Santiago.

“Somos pioneros en el combate contra el crimen organizado y el narcoterrorismo. ¿Y quien encabezó esa reunión en Santiago, que ha sido suscrita incluso por otros países y que no forman parte del Escudo de Las América? El canciller", dijo Kast, destacando además, el trabajo en las relaciones con países como Bolivia y Venezuela, además de trabajar en el tratado de libre comercio con Marruecos.

“El canciller va a acudir, contestará las preguntas que correspondan, resguardando siempre la soberanía y la seguridad nacional, pero el canciller no solamente cuenta con mi respaldo, todo mi apoyo y reconocimiento a la labor que ha realizado en estos meses que han sido arduos”, destacó el Presidente Kast.