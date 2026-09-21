Balance de Fiestas Patrias: fondas con más de 350 mil asistentes, stock agotado y un saldo de 20 fallecidos

El balance para los organizadores de Fiestas Patrias es positivo. Así lo reflejan los propios fonderos, así como los municipios con grandes fondas.

Es el caso de Las Condes, uno de los dueños de casa (junto a Vitacura y La Reina) de la fiesta que se realizó en el Parque Padre Hurtado. La alcaldesa de la primera de estas comunas, Catalina San Martín, señala que más de 350 mil personas participaron en la Semana de la Chilenidad, superando versiones anteriores, y que más de 20 mil vecinos disfrutaron los panoramas gratuitos en el Parque Araucano y en el Pueblito Los Dominicos, además de las actividades en plazas y barrios. “Nos propusimos tener actividades para las familia y para todos los bolsillos”, dice la jefa comunal.

Catalina San Martín en la Semana de la Chilenidad.

“Pero lo más importante es que fueron celebraciones tranquilas y familiares, gracias a un gran trabajo previo de nuestros equipos, especialmente los de seguridad y tránsito”, añade San Martín.

Por su parte, en la Municipalidad de Santiago, quienes estuvieron a cargo de La Gran Fonda de Chile en el Parque O’Higgins, establecen que superaron los 130 mil asistentes, cuando en 2025 habían sido 120 mil. Los fonderos, en tanto, agotaron su stock.

La directora de Desarrollo Comunitario (Dideco), Eleonora Espinoza, destaca que “los fonderos tuvieron muchas ventas, tanto así que al momento de rematar ya no tenían mercadería”, añadiendo que “la mayor concentración de público ocurrió durante el show del grupo Zúmbale Primo, con 44.000 espectadores, cumpliendo con el objetivo del alcalde Mario Desbordes de priorizar que estas fiestas puedan ser familiares”.

Imagen de La Gran Fonda de Chile. REINALDO UBILLA FARIAS

Para garantizar el correcto funcionamiento del recinto, los equipos municipales de Santiago desplegaron controles permanentes enfocados en el expendio de alcohol y normativas ambientales.

Por su parte, el mayor Cristian Gutiérrez, de la 69ª Comisaría Temporal de Carabineros, dio cuenta de un fin de semana positivo en materia de orden público, calificando la jornada dominical de cierre como “completamente normal y totalmente tranquila”.

Escenario de La Pampilla.

Hacia regiones la historia fue más o menos similar, a pesar de las dificultades vividas en la previa. Es el caso de La Pampilla, en Coquimbo, que en algún minuto el alcalde de la comuna, Ali Manouchehri, dijo que no se haría, decisión que finalmente revirtió. Desde la municipalidad, que están a cargo de la gran Fiesta de La Pampilla, contextualizan que la edición 2026 tuvo “un sello solidario para apoyar a las familias damnificadas por el paso de los sistemas frontales, pero también para reactivar nuestra economía local, apoyar al comercio y fomentar el turismo”.

“Una vez más La Pampilla se consolidó como uno de los eventos más grandes y visitados de la Región de Coquimbo y del país, con jornadas como la noche del 19 de septiembre, donde recibimos a más de 200 mil personas, similar a años anteriores, pero con una inversión menor de $ 600 millones ante los $ 1.500 de la versión 2025”, añaden.

En tal sentido, en el municipio creen que “ el balance es positivo. Logramos una Pampilla solidaria, apoyamos la reactivación, fortalecimos nuestro comercio y turismo y, por primera vez, llevamos la fiesta de Coquimbo a todo Chile”.

Asistentes a La Pampilla.

Fonderos felices

Los fonderos también sacaron cuentas alegres debido a la gran cantidad de personas que recibieron durante estas Fiestas Patrias.

Es el caso de “Y si pagamos a medias”, a cargo de Cristián Arismendi, quien señala a La Tercera que en términos generales, el balance es sumamente positivo. “El ambiente en las fondas del Parque O’Higgins fue excepcional y la respuesta del público así lo demostró. Además, con una excelente convocatoria en todo el recinto”.

Arismendi estima que incluso la cantidad de asistentes fue mayor a lo oficialmente comunicado, alcanzando 50 mil personas diarias. “Como fonderos nos sentimos muy satisfechos con la producción de este año. La parrilla artística fue de gran nivel, atrayendo masivamente al público y consolidando esta fiesta como el evento de mayor relevancia y trascendencia en Chile”, añade.

Incluso en un clásico chileno como La Piojera también sacan cuentas alegres luego de la jornada dieciochera que los tuvo de regreso en la Gran Fonda de Chile. Mauricio Gajardo, su administrador, establece que “nos fue bien, el Parque O’Higgins estuvo dentro de la expectativa, considerando que no veníamos desde 2019, así como también en el local en Mapocho, que tuvo buena asistencia de público”.

La Piojera.

“Respecto de la venta de terremoto también nos fue bien, no tuvimos necesidad de rematar, ni bajar los precios, es un producto de calidad y la gente lo valora”, añade Gajardo, quien revela que tuvieron especial éxito en Chile Lindo, la fonda realizada en Vitacura, “con un aumento en las ventas de un 30% a un 40% en relación al año anterior”.

Una evaluación similar realiza Maximiliano Muñoz, de la fonda Terremoto 9.0, quien asegura que, en sus más de 20 años como fondero “este año ha sido, en afluencia pública, el más alto”.

Muñoz reporta la venta de unos 18 mil litros de pipeño y 6 mil empanadas, y destaca que este 2026 fue la mejor fiesta en Santiago, destacando “que la cantidad de personas que llegó el 17, 18, 19 y 20 se salió de toda norma”.

Arismendi también lo ratifica, contando que tras conversar con pares del Parque O’Higgins y de otras fondas “el consenso es unánime: el evento fue un éxito absoluto, con números positivos y un gran respaldo del público”.

Los accidentes

A primera hora de este lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó un descenso del 59% de las cifras de accidentes en relación al mismo período de 2025 : de 563 siniestros viales en 2025 se bajó a 334, aunque, vale precisar, hubo un día menos de festejos.

Este año, además, se registraron 20 fallecidos por accidentes. En 2025 habían sido 23 las víctimas fatales, 70 en 2024, 25 en 2023, 40 de 2022 y 26 en 2021.

En 2022, el último año que había tenido tres días de festejos (de sábado a lunes) y el primero tras dos Fiestas Patrias sin celebraciones por pandemia, se registraron 1.248 accidentes de tránsito.

Según informó Arrau, de los fallecidos, siete murieron en siniestros asociados a velocidad no razonable o exceso de velocidad, tres en accidentes por conducción sin atención a las condiciones del tránsito y tres por siniestros vinculados a conducción bajo la influencia del alcohol.

Por su parte, desde Carabineros informaron que se realizaron 73.776 controles y fiscalizaciones, con 22.612 exámenes entre alcotest y narcotest.

A raíz de esto, se detuvo a 385 personas: cinco por conducir en estado de ebriedad, 106 por encontrarse bajo la influencia de alcohol, 56 por efectos de las drogas y 18 por conducción temeraria.

Asimismo, se cursaron 2.285 infracciones: 1.533 asociadas a velocidad, 519 al cinturón de seguridad y 233 al sistema de retención infantil.

Respecto a los homicidios, Arrau detalló que entre el 17 de septiembre a las 00:00 horas y el 21 de septiembre a las 04:00, se registraron 16 víctimas de homicidio.

“De estas, 10 personas fueron asesinadas en la vía pública o en fondas”, detalló, añadiendo que 3 fueron asesinadas en sus domicilios y una en un recinto penitenciario.

“Lo que sí llama la atención es que hay 4 casos más respecto al año anterior, que teníamos la misma cifra, de personas asesinadas con arma blanca. La disminución de armas de fuego es algo que nos llama la atención respecto a lo que ha pasado en este periodo”.