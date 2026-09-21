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    Política

    Kast debuta este martes ante la Asamblea General de la ONU con foco en cooperación regional en seguridad

    El Presidente Kast, por otro lado, confirmó su participación en el Escudo de las Américas que lidera Donald Trump. Eso sí, no respondió sobre si es que adherirán formalmente a esa instancia. Previamente, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, indicó que habrá una postura oficial "en los próximos días".

    Por 
    Rocío Latorre, desde Nueva York
    Presidente José Antonio Kast. Foto: Presidencia.

    A las 7.18 horas de este lunes (hora local en Nueva York), el Presidente José Antonio Kast llegó hasta la Gran Manzana para iniciar una visita de trabajo de cuatro días marcada por su debut ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

    El Mandatario viajó acompañado por una delegación oficial encabezada por el canciller Francisco Pérez Mackenna y en la que también participaron la primera dama, María Pía Adriasola; las ministras de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y de Medio Ambiente, Francisca Toledo, además de asesores de Presidencia y Cancillería.

    A la comitiva se sumó una delegación parlamentaria de seis integrantes, compuesta por los senadores Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Rojo Edwards (Ind. RN), y los diputados Álvaro Ortiz (DC), Guillermo Ramírez (UDI), Stephan Schubert (Partido Republicano) y Raúl Soto (PPD).

    La primera jornada del Mandatario en Nueva York estuvo concentrada en dos actividades: un diálogo presidencial sobre inteligencia artificial organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la firma de los términos de referencia para avanzar en la negociación de un Tratado de Libre Comercio entre Chile y Marruecos.

    El primero de los encuentros se realizó durante la tarde en el Council of the Americas, donde Kast participó del diálogo presidencial sobre inteligencia artificial convocado por el BID. La instancia reunió a mandatarios de la región, autoridades del organismo y representantes de empresas vinculadas al desarrollo tecnológico.

    Más tarde, el Presidente llegó hasta la Misión de Chile ante Naciones Unidas para participar en la firma de los términos de referencia del acuerdo comercial con Marruecos.

    Con esa agenda, Kast dejó atrás la primera jornada de su visita y este martes enfrentará su debut ante el plenario de Naciones Unidas. En las últimas semanas, el discurso ha sido trabajado por el director de Comunicaciones y Contenidos de la Presidencia, Cristián Valenzuela, además del asesor internacional del Segundo Piso, Eitan Bloch, junto a los insumos dispuestos por Cancillería.

    La intervención, que tendría una extensión de entre 15 y 20 minutos, tendrá como uno de sus principales ejes la cooperación regional en materia de seguridad.

    La jornada de este martes comenzará temprano con la bienvenida del secretario general de Naciones Unidas a los jefes de Estado y de gobierno, para luego dar paso a la apertura del 81° Debate General de la Asamblea General, en lo que se anticipaba como una jornada especialmente convulsa, pues a primera hora intervendrá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo discurso concitará especial atención en medio del conflicto con Irán.

    En paralelo, a las 11.30 h, Kast tenía agendada una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y a las 13.45 estaba fijada su intervención ante el plenario.

    El Escudo de las Américas

    Después de la alocución del jefe de Estado, están en agenda una seguidilla de encuentros: una eventual participación en el Escudo de las Américas, cuya asistencia permanecía por confirmar debido a su cercanía con el discurso.

    La instancia, impulsada por Estados Unidos para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, ha abierto una interrogante para Chile, que se mantiene en calidad de observador y no como miembro pleno del mecanismo.

    El propio Kast señaló hace algunos días -en entrevista con Radio Agricultura- que continuaba en esa condición, pese a la invitación a participar de la reunión en Nueva York.

    La instancia corresponde a una iniciativa de coordinación militar y de seguridad impulsada por Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional, pero su alcance ha generado cuestionamientos por su vinculación con la renovada política de Washington hacia el hemisferio occidental.

    La administración de Donald Trump ha vuelto a reivindicar la Doctrina Monroe como principio de su política regional, incluso acuñando el término “Doctrina Donroe” -un juego de palabras entre Donald Trump y Monroe- para describir esta nueva aproximación.

    La discusión, además, adquirió una dimensión particular después de que el embajador de Estados Unidos en Santiago, Brandon Judd, afirmara a comienzos de septiembre que la llamada “Doctrina Donroe” ya se estaba ejerciendo en Chile y que, con el gobierno de Kast, resultaba “muy fácil” de implementar.

    Desde Santiago, en tanto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, fue consultado por la eventual participación de Chile en el Shield of the Americas y puso el acento en que todavía no existe una definición oficial. “Los temas del Escudo de las Américas lo está viendo el canciller con el ministro de Defensa y en los próximos días seguramente habrá una postura oficial”, señaló.

    Arrau destacó que Chile ya cuenta con una red de cooperación internacional en materia policial y de persecución del crimen organizado, a través de su participación en Interpol, convenios con organismos estadounidenses -entre ellos el FBI- y acuerdos bilaterales con países de la región.

    En ese contexto, sostuvo que cualquier nueva propuesta será evaluada en función de cuánto pueda aportar a ese sistema. “No descartamos ninguno de ellos”, afirmó, junto con señalar que el gobierno seguirá avanzando tanto en el denominado Compromiso de Santiago como en los convenios bilaterales con Argentina, Bolivia y Perú.

    Como sea, tras la posible participación en esta instancia, Kast tiene contemplado reunirse a las 15.00 horas con el presidente de Vietnam, To Lam; a las 15.30 con el mandatario de Finlandia, Alexander Stubb; y a las 16.00 con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

    En paralelo, permanecía abierta otra de las incógnitas de la visita: una eventual reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló -en Radio Infinita- que todavía se seguían realizando gestiones para una posible bilateral entre ambos. En Presidencia, eso sí, insisten en que un encuentro de ese tipo está descartado.

    Donde sí coincidirán Trump y Kast, es este martes en la recepción que ofrece el mandatario norteamericano y a la que concurrirán también otros líderes que asisten a Naciones Unidas.

    Consultado sobre su participación en el Escudo de las Américas y una eventual cita con Trump, el Presidente indicó que “son dos situaciones distintas. Una es una recepción (…), y otra es la reunión a la cual nos han invitado, Shield of Americas, a la cual voy a concurrir. Se esta viendo las agendas. Estamos viendo que calcen las agendas de los distintos presidentes”.

    Más sobre:José Antonio KastONUBacheletLa Tercera

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